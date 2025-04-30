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會見巴西古巴外長 王毅：維護全球南方國家權益 抵制霸凌

記者林宸誼／即時報導
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中國外交部長王毅當地時間29日在金磚國家外長會議期間，於巴西里約熱內盧會見巴西外長維艾拉、古巴外長羅德里格斯時表示，做大做強「大金磚合作」，維護全球南方國家正當權益，抵制單邊霸凌，反對保護主義，不能允許弱肉強食的叢林法則肆虐。圖為28日各金磚國家外長會晤第1階段會議合影。（新華社）
中國外交部長王毅當地時間29日在金磚國家外長會議期間，於巴西里約熱內盧會見巴西外長維艾拉、古巴外長羅德里格斯時表示，做大做強「大金磚合作」，維護全球南方國家正當權益，抵制單邊霸凌，反對保護主義，不能允許弱肉強食的叢林法則肆虐。圖為28日各金磚國家外長會晤第1階段會議合影。（新華社）

美國對全球各國發動的「對等關稅」風波危機未解之際，中國外交部長王毅29日在金磚國家外長會議期間，會見巴西外長維艾拉（Mauro Vieira）、古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodríguez Parrilla）時表示，做大做強「大金磚合作」，維護全球南方國家正當權益，抵制單邊霸凌，反對保護主義，不能允許弱肉強食的叢林法則肆虐。

中國外交部官網發布，王毅祝賀巴西發揮金磚輪值主席國作用，積極推進改革完善全球治理，表示中方將全力支持巴西主席國工作，做大做強「大金磚合作」，發出更強有力的金磚聲音，維護全球南方國家正當權益。

王毅指出，作為東西半球最大的發展中國家和金磚國家重要成員，中巴還應堅守多邊主義，抵制單邊霸凌，維護自由貿易，反對保護主義，不能允許弱肉強食的叢林法則肆虐。

維艾拉表示，巴中建交50多年來，兩國關係高水準發展，互利合作不斷取得新成果。巴西願同中方密切高層交往，拓展經貿、航太、科技、醫療等各領域務實合作。當前國際局勢複雜因素增多，多邊主義和自由貿易遭受嚴重衝擊，巴中兩國和金磚國家有必要加強團結協作，共同應對全球性挑戰。

雙方就中拉合作交換了意見，願推動即將舉行的中拉論壇第4屆部長級會議取得豐碩成果，助力中拉命運共同體建設。

王毅會見古巴外長羅德里格斯時指出，中方讚賞古巴不畏強權，堅定捍衛國家主權和民族尊嚴，將繼續一如既往支持古巴人民反對外來干涉和封鎖的正義鬥爭。願同古方深化各領域合作，助力古巴增強自主發展能力。

羅德里格斯表示，古中友誼深厚，無論國際風雲如何變幻，雙方始終相互堅定支持，在社會主義道路上攜手同行。感謝中方一直以來對古巴的信任和幫助，願同中方密切高層交往，深化團結合作，希望在實現國家發展振興進程中繼續得到中方支持。雙方還就加強金磚和中拉合作交換意見。

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