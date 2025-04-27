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外交人員遭美拒發簽證 中國控影響參與聯合國工作

中央社台北27日電
中國常駐聯合國代表耿爽。(路透)
中國常駐聯合國代表耿爽。(路透)

中國常駐聯合國代表耿爽日前指出，一段時間以來美國頻繁對特定國家外交人員拒發簽證、限制旅行自由，嚴重影響有關國家正常有效參與聯合國工作，不僅干擾聯合國正常運作，更暴露將「美國優先」凌駕於國際規則之上的霸權心態和做法。

據中國官媒新華社發自聯合國的報導，耿爽25日出席聯合國與東道國關係委員會（United Nations Committee on Relations with the Host Country）時提到，獲取簽證和旅行自由是各國常駐聯合國代表團外交人員的當然權利，保障這一權利是美國作為聯合國東道國應盡的國際義務。

不過，他表示，一段時間以來，美國頻繁對特定國家的外交人員拒發簽證、限制旅行自由，嚴重影響有關國家正常有效參與聯合國工作。

耿爽指出，美國出於一己之私，不斷在簽證和旅行自由等問題上對特定國家設定限制、製造麻煩。這種無視並拒絕外交人員基本權利的作法，是對他國外交官的不尊重，也完全不符合東道國應有的「待客之道」。

他進一步表示，為參加聯合國會議的人員發放簽證是美國作為東道國應履行的法律義務。在這個問題上，美國沒有自由裁量權，不能從雙邊關係的親疏遠近出發，對特定國家採取歧視性作法。

耿爽並稱，美方不顧外交人員及其家屬在醫療、教育等方面的正常、基本需求，任意施加歧視性措施，粗暴限制特定國家外交人員及其家屬的旅行自由和就醫需求，拒絕為有關國家外交人員及時發放簽證，近期甚至還發生威逼他國外交人員的事件。美方有關作法嚴重侵犯外交人員的安全、尊嚴和自由。

耿爽說，「中方與不少在座的國家一樣，長期以來遭受美方各種無理限制。我們敦促美方立即改弦更張，停止基於雙邊關係和政治因素阻礙會員國參與聯合國工作」。

聯合國 簽證 耿爽

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