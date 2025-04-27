長和港口交易傳分拆出售 中國：不得規避反壟斷審查

長和出售海外港口捲入政治風暴，近日傳出買賣將分拆為兩個交易繼續進行，中國市監總局27日對此強調，長和港口交易各方「不得採取任何方式規避反壟斷審查」，否則將承擔法律責任。圖為一艘貨輪航經巴拿馬運河。（路透）

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業擬出售全球43個港口，引發政治風波，日前傳出此次交易的主要買家、義大利 億萬富豪Aponte家族打算將最具爭議的巴拿馬運河 2個港口分拆出來交易。中國國家市場監督管理總局27日對此發聲強調，長和港口交易各方「不得採取任何方式規避反壟斷審查」，否則將承擔法律責任。

中國國家市場監督管理總局27日再度透過「答記者問」對長和港口交易案表態。

根據「華爾街 日報」4月16日報導，長和出售海外港口將分拆為兩個交易繼續進行，界面新聞報導，中國市監總局發言人回應表示，「我們高度關注有關交易」，將依法進行審查。「交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。」

此前，中國市監總局3月28日宣布對長和港口交易案進行反壟斷調查，以保護市場公平競爭，維護社會公共利益。這導致長和暫緩原計畫在4月2日與美國貝萊德集團主導的財團簽署港口轉讓協議。

綜合彭博、華爾街日報等外媒4月中旬報導，此次長和港口交易案，義大利Aponte家族旗下地中海航運MSC控制的港口營運商TiL（Terminal Investment Ltd）是主要買家，他們正在討論剝離2個具有爭議的巴拿馬港口，並推進其餘41個港口的交易。

如果交易成功，Aponte家族將全資擁有巴拿馬運河港口以外所有港口，至於2個巴拿馬港口，則由美國貝萊德主導的財團持有51%業務，而TiL則持有餘下49%。

此次交易，買方擁有145日獨家磋商期，華爾街日報引述知情人士指，相關討論正在雙軌並行，而剝離巴拿馬港口最終將需要達成一項新協議。