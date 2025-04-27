我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／搭飛機還安全嗎？ 6個Q&A剖析解惑

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

長和港口交易傳分拆出售 中國：不得規避反壟斷審查

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長和出售海外港口捲入政治風暴，近日傳出買賣將分拆為兩個交易繼續進行，中國市監總局27日對此強調，長和港口交易各方「不得採取任何方式規避反壟斷審查」，否則將承擔法律責任。圖為一艘貨輪航經巴拿馬運河。（路透）
長和出售海外港口捲入政治風暴，近日傳出買賣將分拆為兩個交易繼續進行，中國市監總局27日對此強調，長和港口交易各方「不得採取任何方式規避反壟斷審查」，否則將承擔法律責任。圖為一艘貨輪航經巴拿馬運河。（路透）

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業擬出售全球43個港口，引發政治風波，日前傳出此次交易的主要買家、義大利億萬富豪Aponte家族打算將最具爭議的巴拿馬運河2個港口分拆出來交易。中國國家市場監督管理總局27日對此發聲強調，長和港口交易各方「不得採取任何方式規避反壟斷審查」，否則將承擔法律責任。

中國國家市場監督管理總局27日再度透過「答記者問」對長和港口交易案表態。

根據「華爾街日報」4月16日報導，長和出售海外港口將分拆為兩個交易繼續進行，界面新聞報導，中國市監總局發言人回應表示，「我們高度關注有關交易」，將依法進行審查。「交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。」

此前，中國市監總局3月28日宣布對長和港口交易案進行反壟斷調查，以保護市場公平競爭，維護社會公共利益。這導致長和暫緩原計畫在4月2日與美國貝萊德集團主導的財團簽署港口轉讓協議。

綜合彭博、華爾街日報等外媒4月中旬報導，此次長和港口交易案，義大利Aponte家族旗下地中海航運MSC控制的港口營運商TiL（Terminal Investment Ltd）是主要買家，他們正在討論剝離2個具有爭議的巴拿馬港口，並推進其餘41個港口的交易。

如果交易成功，Aponte家族將全資擁有巴拿馬運河港口以外所有港口，至於2個巴拿馬港口，則由美國貝萊德主導的財團持有51%業務，而TiL則持有餘下49%。

此次交易，買方擁有145日獨家磋商期，華爾街日報引述知情人士指，相關討論正在雙軌並行，而剝離巴拿馬港口最終將需要達成一項新協議。

華爾街 義大利 巴拿馬運河

上一則

四川國企老董決策「投名狀」報答領導「知遇之恩」虧損數億

延伸閱讀

伊朗商港大爆炸增至28死逾千傷 火勢持續延燒

伊朗商港大爆炸增至28死逾千傷 火勢持續延燒
伊朗港口爆炸增至14死750傷 橘色火焰沖天畫面曝 疑化學品釀禍

伊朗港口爆炸增至14死750傷 橘色火焰沖天畫面曝 疑化學品釀禍
川普：美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河

川普：美國船舶應可免費通過巴拿馬及蘇伊士運河
巨大蘑菇雲…伊朗南部港口大爆炸 超過500人受傷

巨大蘑菇雲…伊朗南部港口大爆炸 超過500人受傷

熱門新聞

前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

2025-04-21 02:30
中國太陽能面板製造商天合光能位於越南的設施。（路透）

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

2025-04-22 10:40
多個電商平台將全面取消「僅退款」服務。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

2025-04-22 21:44
謝先生在離世前收拾了幾個大行李箱，其中最大的黑色行李箱留給岳母，裡面都是妻子的衣服、梳子、照片等遺物。（取材自南方都市報）

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

2025-04-26 07:30

超人氣

更多 >
劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？
Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎
造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛