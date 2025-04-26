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川普簽署行政令推深海採礦 北京批單邊利己

中央社台北26日電
中國外交部發言人郭嘉昆。（環球網）
中國外交部發言人郭嘉昆。（環球網）

美國總統川普近日簽署行政命令擴大美國於國內、國際水域的深海採礦，盼擴大取得包括稀土等資源。北京批評，美國此舉再次暴露為一己之利無視國際法和國際秩序的單邊主義做法和霸權本質。

據中國外交部官網，外交部發言人郭嘉昆25日在例行記者會回答媒體提問稱，根據國際法，國際海底區域及資源屬於人類共同繼承財產。在國際海底區域從事礦產資源的勘探和開發，必須根據「聯合國海洋法公約」，在國際海床管理委員會框架內進行。

郭嘉昆說，任何國家都不應繞開國際海床管理委員會和國際法，擅自授權展開國際海底資源勘探和開發活動，損害國際社會共同利益。

他表示，美方行政令還涉及美國單方面非法畫定的200浬以外的大陸架。美方授權在所謂「外大陸架」從事礦產資源的勘探和開採活動，違反國際法，損害國際社會整體利益。

郭嘉昆批評，「上述行徑再次暴露出，美方為一己之利無視國際法和國際秩序的單邊主義做法和霸權本質」。

不顧環保組織警告，川普24日簽署行政命令擴大美國於國內、國際水域的深海採礦，盼擴大取得包括稀土在內的資源。

白宮幕僚表示，這項行動可讓美國開採超過10億公噸的深海結核（deep-sea nodules），為經濟挹注數千億美元。

法新社報導，事態發展形同讓國際社會10年來為蓬勃深海產業所制定基本規則的努力付諸流水。

另據德國之聲中文網今天報導，許多公司已排隊等待在美國水域進行採礦，包括來自美國、加拿大、俄羅斯、牙買加的公司以及中國的五礦集團。

川普 稀土 白宮

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