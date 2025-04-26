中與中亞5國外長會 「中國中亞機制秘書長」首亮相

「中國—中亞機制秘書長」，由中國前駐土庫曼大使孫煒東擔任。（圖／取自哈薩克外交部官網）

中共政治局委員兼外長王毅 刻正於中亞哈薩克 訪問，中國與中亞五國26日舉行第六次外長會晤，據中方通稿稱，此次會晤是為今年將到來的中國與中亞五國峰會，進行「全面政治準備」，中方強調，將與中亞五國鞏固政治互信。值得注意的是，「中國—中亞機制」秘書長首度亮相外長會，他是曾任中國駐土庫曼大使的孫煒東。

據中國外交部，當地時間4月26日「中國—中亞外長第六次會晤」在阿拉木圖舉行。參加者有王毅、哈薩克副總理兼外長努爾特列烏、吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫、塔吉克外長穆赫里丁、烏茲別克外長賽義多夫、土庫曼代表以及「中國—中亞機制秘書長」。本次外長會晤為將於年內舉行的第二屆「中國—中亞峰會」作了「全面政治準備」，並就全方位推進「中國—中亞合作」進行深入溝通。

中方通稿並未詳述，所謂「中國—中亞機制秘書長」是誰。僅提到各方歡迎「中國—中亞秘書處」啟動全面運營，將全力支持秘書處為促進中國與中亞合作發揮積極作用。王毅也呼籲要更好發揮12個重點領域部級合作機制作用，並以機制秘書處全面運營為契機，推動秘書處工作實現「開門紅」。

據公開資料顯示，2024年3月30日，「中國—中亞機制秘書處」揭牌儀式在中國陝西省西安市舉行，秘書處執行主任為中籍外交官吳穎欽，但究竟誰出任秘書長，一直沒有消息。直到今年4月初，哈薩克駐北京大使館 曾在官微披露秘書處秘書長係孫煒東，他並已拜會哈國副外長；4月中旬，土庫曼方面也傳出孫煒東拜訪該國副外長。不過哈薩克官媒哈通社、北京的「中土（土庫曼）文化中心」，都誤植秘書長為「孫衛東」（現任中國副外長）。

此次是孫煒東首度亮相出席，「中國-中亞外長會晤」。

公開資料顯示，孫煒東1990年代迄今曾出任中國駐俄羅斯使館職員、駐亞塞拜然大使館參贊、駐哈薩克大使館參贊、中國外交部歐亞司參贊，2016年10月擔任中國駐土庫曼大使，2020年9月離任，此後擔任中國駐俄羅斯大使館公使，直到2024年離任。

去年5月底新華社曾指出，除外交外，在「中國—中亞機制」框架下已建立經貿、海關、交通、農業部長級會晤機制和政黨對話會機制，應急管理合作機制即將正式建立，正在加快建立公安內務、產業與投資、教育等部長級會晤機制及能源合作論壇機制。

而在26日的外長會晤上，就美國隨意加徵關稅，王毅說，中國站出來進行必要反制，「既是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際規則秩序和國際公平正義」。他說，作為全球第二大經濟體和「負責任大國」，無論國際風雲如何變幻，中國都將堅定不移推進高水平對外開放，與鄰國共謀發展，「同時繼續承擔應盡的國際責任，履行應盡的國際義務」。

王毅針對深化中國與中亞合作提出五點建議，喊話籌備好第二屆「中國—中亞峰會」，築牢六國睦鄰友好、團結互信的政治基礎。強調中國堅定支持六國維護主權獨立、領土完整、民族尊嚴，「支持六國聯合自強」。

此外他也提倡進一步提升貿易和投資規模；加大基礎設施投入，打造立體多元的地區互聯互通格局，制定更多措施便利六國人員往來。王毅還表示要共同銘記歷史，紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年和聯合國成立80周年。「站在歷史正確一邊、人類進步一邊，攜手維護以聯合國為核心的國際體系，反對任何形式的法西斯和軍國主義復辟行徑」。