我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：懷疑普亭沒終戰意願 也許該換個方式對付他

美財長敦促亞銀總裁 推動停止向中國提供貸款

中國出口商：沃爾瑪通知恢復發貨 關稅由美方買家承擔

記者陳湘瑾／即時報導
正在舉行的第137屆中國進出口商品交易會第2期（廣交會）上，多名中國出口商不約而同提到，美國零售巨頭商沃爾瑪已經通知中國供應商，恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。（歐新社）
正在舉行的第137屆中國進出口商品交易會第2期（廣交會）上，多名中國出口商不約而同提到，美國零售巨頭商沃爾瑪已經通知中國供應商，恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。（歐新社）

受美國加增高額關稅衝擊，月初中國出口商暫停出貨至美國。不過在正在舉行的第137屆中國進出口商品交易會第2期（廣交會）上，多名中國出口商不約而同提到，美國零售巨頭商沃爾瑪已經通知中國供應商，恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。

香港《明報》報導，在沃爾瑪、家得寶（Home Depot）、塔吉特（Target）等零售巨頭於21日到白宮與美國總統川普會面後，沃爾瑪已經通知中國供應商恢復發送因月初關稅戰開打而暫時停運的貨物，關稅由美方買家承擔。

媒體之前報導，上述3家零售巨頭本周私下警告美國總統川普，其大規模關稅政策可能擾亂供應鏈，並在未來幾周導致貨架空蕩。

湖南仙鳳瓷業有限公司董事長林銳告訴《明報》，「現在我們的貨櫃又排上日程了。」該公司採用FOB（Free on Board）模式發貨，關稅全由買家支付，林銳指出，供應鏈是連續的，如果現在不發貨，到8月就會出現斷點，「我相信他們會逐步恢復發貨，否則美國人聖誕節可能會麻煩一點。」

從事出口石瓷的廣東潮州東寶集團經理吳銀英亦稱，收到類似通知，但恢復的只是節慶（seasonal）款式產品，部分日常款式訂單甚至被取消。

她表示，上次貿易戰加10%關稅，自己與客戶各分擔一部分，但現在關稅這麼高，客戶也不敢提出要分擔。她擔心美國訂單前景，會考慮開拓南美、中東市場。

3月曾在傳出沃爾瑪要求一些中國供應商大幅降價，當時沃爾瑪遭中國商務部等有關部門約談。但4月初，彭博引述知情人士透露，沃爾瑪在此之後仍繼續推動中國供應商降價。

關稅 沃爾瑪 供應鏈

上一則

「子彈不會一次打完」關稅持久戰 習近平：適時降準降息

延伸閱讀

傑富瑞投行：關稅未終結美國例外論 美股仍值得投資

傑富瑞投行：關稅未終結美國例外論 美股仍值得投資
「子彈不會一次打完」關稅持久戰 習近平：適時降準降息

「子彈不會一次打完」關稅持久戰 習近平：適時降準降息
師法喬布斯？川普關稅助美國消費極簡主義新浪潮

師法喬布斯？川普關稅助美國消費極簡主義新浪潮
川普政府傳擬新範本 先與18國展開關稅談判

川普政府傳擬新範本 先與18國展開關稅談判

熱門新聞

前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
柬埔寨王室成員珍娜公主。(取材自微博@NorodomJenna諾羅敦珍娜)

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

2025-04-19 02:29
一架原計畫交付廈門航空的波音737 MAX飛機，被「退貨」後20日降落在西雅圖。（路透）

被「退貨」的波音機回到西雅圖 中「以牙還牙」開幹了

2025-04-21 02:30
想「繞過」美國高額關稅，有中國廠家出招，用TikTok「直銷」。（TikTok視頻截圖）

繞過高關稅 TikTok湧大批中企「直銷」 低價驚呆美網友

2025-04-19 21:30
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55

超人氣

更多 >
三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友

三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友
50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
4700多名國際學生恢復合法身分「像有人突然開了燈」

4700多名國際學生恢復合法身分「像有人突然開了燈」