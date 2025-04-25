中國蟬聯6年監禁最多作家國家 經濟議題、同志情色也踩線

香港壹傳媒創辦人黎智英。（中新社）

美國筆會發布的2024年「言論自由指數」報告指出，中國目前至少有118名作家遭到監禁，連續6年蟬聯全球關押最多作家的國家之首，其中多數人是因國安相關罪名被囚禁。

中國去年新監禁11位作家，根據自由亞洲電台（Radio Free Asia），這不僅讓中國被囚作家總數在全球居首，增幅也是最大。此外，前述118人中有9人是女性，約1/3主要是在網路發表作品或評論。

美國筆會（PEN America）表示，中國當局以「國家安全」為藉口，持續打擊撰寫支持民主觀點、批評中國共產黨、推廣少數民族語言及文化等議題的作家。中國關押的118位作家有近半是維吾爾 、西藏或蒙古族，他們常因模糊的「分離主義」指控而被捕及囚禁。

其中包含知名維吾爾經濟學家伊力哈木．土赫提（Ilham Tohti），他在2014年被判無期徒刑，外界自2017年來一直無法獲知他的消息。

藏族詩人根敦倫珠（Gendun Lhundrub）一度下落不明長達3年，直到去年11月才獲釋，但持續受到當局監控及嚴格限制。蒙古族作家博爾吉金（Lhamjab A. Borjigin）2023年在獨立的蒙古國被中國當局逮捕，至今仍遭拘留。

根據美國筆會，從經濟議題到網路情色作品，中國當局去年也開始打壓先前不會審查的主題。有3位中國作家因在台灣成人文學網站「海棠文學城」發表同志情色小說而被捕，其筆名分別是「遠上白雲間」、「一蟹」與「辭奺」。

被監禁的作家面臨長期刑期、無法聯絡親友及虐待等困境，包括遭到酷刑或無法獲得醫療照護。去年10月，散文作家許志永因此展開絕食抗議；華裔澳洲 作家楊恆均同年2月被判死緩，他自2019年遭拘禁以來健康狀況顯著惡化；自由亞洲電台同年6月報導，藏族作家圖登洛珠（Thupten Lodoe）重病入院。

香港 作家的言論自由也日益受到限縮。香港去年3月通過「維護國家安全條例草案」（即基本法23條立法草案），任何可廣義解讀為威脅國安的行為都被定為非法。

香港基本法23條通過後，前香港支聯會副主席鄒幸彤等人因被控發表煽動貼文而遭逮捕；有媒體報導，學校為遵守國安法律而審查並下架書籍。去年年底，自2020年被關押的壹傳媒創辦人黎智英所涉國安案件展開續審。

美國筆會指出，隨著被囚作家人數增加，中國政府也加強其跨國影響力，加深對言論自由的寒蟬效應。過去1年來，人權團體報告在日本、歐洲及北美洲等地出現跨國鎮壓情事，受害者也提到，他們仍留在中國的親友遭到騷擾。