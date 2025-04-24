傳中國對部分美晶片免徵關稅 但中國官方未證實

快科技報導，中國網路近日流傳一張內部通知稱，要對部分美國產的晶片免徵關稅。(路透)

美中關稅 戰未止歇，近日關注焦點在於半導體。快科技報導，中國網路近日流傳一張內部通知稱，要對部分美國產的8542集成電路（晶片）免徵關稅。但目前該消息還未獲得官方證實。具體內容得待中國官方公開通知。

根據傳聞，包括針對854231控制功能、854233放大功能、854239其他功能的晶片，不再加徵125％關稅，對於美國生產的晶片，只有存儲作用854232（HS CODE稅號）的，中方才會加徵125％對等關稅。

此外，類似訊息近日在網路滿天飛，網路也流傳一份通知，上面提及，海關對原產於美國的8542集成電路停止加徵125%關稅。而對於美國其他貨物，仍暫時按照相關規定另加徵125%的關稅。該份通知也無法辨識真偽。

快科技報導稱，有企業回饋已收到昆山海關、中山海關等的電話通知，深圳海關也確認存在免徵關稅的情況，但具體的詳細清單還有待進一步公布。

中國海關數據顯示，2024年度中國進口自美國的產品總額約為1,636.24億美元，佔中國全年進口總額的6.2%。其中，機械電子類產品位居第一，金額約為379億美元，在自美國進口產品的總額當中占比約23.17%。其中，集成電路產品金額約為118億美元；半導體製造設備及零組件金額約為45億美元。