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乒協地震…劉國梁哽咽辭主席 王勵勤接任

中國新聞組／即時報導
中國乒協高層人事發生地震，乒協主席劉國梁（右）23日卸任，由王勵勤接任。(新華社)
中國乒協高層人事發生地震，乒協主席劉國梁（右）23日卸任，由王勵勤接任。(新華社)

中國乒乓球隊日前在2025乒乓球世界盃澳門決賽時，遭巴西一哥「雨果」終結四連霸，僅保住銀銅牌，引起中國民眾不滿。輿論之際，乒協高層人事發生地震，乒協主席劉國梁23日卸任，由擁有16個世界冠軍的王勵勤接任，奧運六冠王的馬龍任副主席。劉國梁也成為中國乒協歷史上任期最短的主席。

綜合港媒報導，23日中國乒協第十屆會員代表大會第二次會議上，劉國梁淚灑現場，多次哽咽，用手拭抹鼻涕。新華社撰寫一篇劉國梁落淚的特寫報導，形容他聲帶震顫，眼淚從眼角滾落，發言後起身鞠躬，他的眼角仍然濕潤。

這篇特寫劉國梁落淚的文章並節錄劉國梁的發言內容，他說：「首先跟大家分享一下我的心情，就像一個學生要參加畢業典禮，要放下沉甸甸的責任了，我很不捨。感謝大力（王勵勤）能夠接下中國乒乓球、中國乒協這份榮譽使命、責任傳承。」

在會場上，劉國梁稱這是他主動辭職：「最後，我要感謝一下不在現場的家人，她們是我最堅強的後盾……」眼淚順著眼角滾落，他趕緊用手擦拭，「此次我主動提出辭職，也是想多一些時間去彌補多年來對家人的虧欠。」

劉國梁是中國乒壇首個集奧運、世錦、世界盃單打的「大滿貫」得主，2018年底任乒協主席；47歲的王勵勤上海出生，球員生涯期間在奧運、世錦賽、世界盃共獲16個世界冠軍，2014年退役。

乒協本次人事調整被外界解讀為劉國梁因乒壇「飯圈」氾濫，球員、國家隊、商業賽事之間產生利益衝突等問題引咎辭職。據了解，劉國梁2012年任國乒總教練，當時乒超聯賽觀眾稀少、轉播費廉價，他主動讓教練和隊員在社交媒體活躍營業，參加各種商業推廣和電視綜藝，還多次將國乒隊伍拉進大學校園，與大學生互動。

但隨著社交媒體和偶像文化日愈發達，前國乒王牌張繼科因帥氣外形出圈，許昕、馬龍、王楚欽、孫穎莎等球員也開始擁有各自粉絲群，國乒聯賽也在被冠上「地上最強」噱頭後，商業價值今非昔比。

不過流量大潮也讓國乒屢被推至風口浪尖，巴黎奧運女單決賽，陳夢與孫穎莎「內戰」，現場觀眾一邊倒為孫穎莎加油，國乒被指受「飯圈文化」侵蝕。

新京報報導，劉國梁辭去中國乒協主席職務，國乒隊員孫穎莎、王曼昱、王楚欽、林詩棟等球員隨即為劉國梁送上了祝福。

孫穎莎

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