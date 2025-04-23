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上海車展智駕宣傳轉低調 華為姚安娜現身惹騷動

中國新聞組／即時報導
華為創辦人任正非的二女兒姚安娜（前左）23日到展場聆聽導覽。(中央社)
華為創辦人任正非的二女兒姚安娜（前左）23日到展場聆聽導覽。(中央社)

2025上海車展23日登場。在小米電動車事故後及官方要求下，智慧駕駛宣傳雖轉趨低調，但仍是華為等多家廠商標榜的特色。華為「二公主」姚安娜赴展位參觀，更引發一陣騷動。

中央社報導，2025上海國際汽車工業展覽會（上海車展）4月23日至5月2日舉行。在行業產能過剩、多品牌不斷降價競爭的大環境下，這次車展將主題定為「擁抱未來，共贏未來」，有意追求更高的視野。

華為從通訊巨擘到與開發智慧駕駛方案，旗下鴻蒙智行的新款電動車「問界M8」這次在車展受到關注。華為創辦人任正非的二女兒、在演藝圈發展的姚安娜不預期地來到展場聆聽導覽，多家自媒體簇擁在旁，彷彿再度為華為產品拍攝宣傳片。

除了華為，多家車企都標榜擁有智慧駕駛，被視為中國造車新勢力之一的小鵬汽車也提出「AI改變世界」，不過，在功能宣傳用語上明顯已經低調。

一輛小米SU7電動車日前在安徽高速路段發生事故釀三死，使中國社會對智慧駕駛系統的安全產生疑慮。中國工信部16日公告，明令「不要出現自動、自主、智駕、高階智駕，建議用組合輔助駕駛」及「禁用代客泊車，一鍵召喚，遠程遙控」。

行業媒體「汽車公社」指出，原本很多車企計畫在上海車展上，為自家的智駕系統大造聲勢，但在主管部門出手後，上海車展的車企展商對智駕宣傳的熱度已普遍退燒，有的車企在發布會上已經開始弱化智駕的表達，有的車企在和媒體溝通時，已經開始用上了「組合輔助駕駛」的新詞。

小米汽車今年首次參加上海車展，但當前熱度最高的新品YU7並未參展，展台上仍將SU7全系列產品作為重點展示。

新能源科技也是展會亮點之一。吉利控股集團旗下醇氫科技，展現了從二氧化碳捕集到終端應用的綠色甲醇全鏈路閉環解決方案。

在美中關稅戰之下，儘管中國汽車整車出口到美國數量很少，但仍為相關進出口車款蒙上陰影。財新網報導，上汽通用從美國進口部分零部件和向美國出口整車的業務受到影響，上汽通用總經理盧曉22日說，公司股東雙方正在探討應對措施。

華為 電動車 小米

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