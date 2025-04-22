結束內卷 拼多多、淘寶等電商將全面取消「僅退款」

多個電商平台將全面取消「僅退款」服務。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

中國企業全面推動「反內卷式競爭」，拼多多 、淘寶 、抖音、快手、京東等多個電商 平台將全面取消「僅退款」，消費者收到貨後，若申請退款不退貨，將由商家自主處理，平台不主動介入。電商業者表示，取消「僅退款」，對商家而言是眾望所歸，不用再為薅羊毛的用戶浪費太多的時間，可以把更多精力用在提升服務品質。

綜合北京商報、界面新聞等媒體報導，所謂的「僅退款」，是指消費者完成網購交易後，可直接選擇退款而無須退貨，通常適用於產品品質問題較大的情況，如商品破損、功能不完整，或商家的宣傳與實際商品不符。該服務在2021年時被拼多多率先推出，後在2024年時被京東、淘寶、抖音、快手等相關平台相繼引入，「僅退款」也成為行業標配。

然而，原本為保護消費者權益的「僅退款」自實施以來爭議不斷，部分平台在未了解糾紛具體情況的情況下，不經商家同意就向消費者發送「僅退款」通知，導致部分商家在責任尚未明確的情況下損失了貨款和產品。一些職業「薅羊毛」群體更惡意利用該規則獲利，致使部分商家損失嚴重。

據第三方網絡消費糾紛調解平台電訴寶數據顯示，去年雙11期間，全國電商平台商家投訴問題中，「僅退款」占比就超過六成。

變調的制度讓許多店家苦不堪言，甚至有商家被羊毛黨薅得幾近破產，促使官方出手整治。今年兩會期間，國家相關管理部門釋放了強烈訊號，明確表示會對平台濫用僅退款規則，造成商家貨款兩空的突出問題進行治理。

據了解，淘寶天貓在去年7月率先松綁「僅退款」規則。阿里旗下1688平台自今年3月下旬開始，已全面取消「僅退款」政策，在處理商品品質問題的交易糾紛時，根據帳號誠信情況判定，由平台補貼受損方。京東、快手、拼多多等平台也進行了一定優化。

據了解，目前電商平台售後一般設有「退款無須退貨」和「退款退貨」入口。「僅退款」政策取消之後，平台或將只保留「退款退貨」，「收到貨」情形下退款是否退貨，將由商家與消費者協商決定。電商「僅退款」服務歷時四年，正式迎來落幕。

在業界人士普遍看來，取消無序的「僅退款」有助於電商產業從低價競爭回歸良性競爭，保障商家的經營公平，釋放消費活力，促進平台健康發展。

針對「僅退款」退場，有網友表示支持，認為能減少惡意退款，但也須防止商家以此為由拒絕合理退貨；也有人呼籲強制商家開啟運費險，確保貨不對板時，消費者可以直接退回，不須承擔運費。