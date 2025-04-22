我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烹飪常用種子油 新研究：含與乳癌有關脂肪

克什米爾遊客遭槍手攻擊 印度警方稱至少24死

洛陽白馬寺爭議古墓掛牌 官方：確認是狄仁傑墓

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於中國河南省洛陽市的白馬寺景區內有一座具有爭議的古墓，如今古墓上已由地方文物部門掛上文物公示牌，顯示是狄仁傑墓。(圖／取自大皖新聞)
位於中國河南省洛陽市的白馬寺景區內有一座具有爭議的古墓，如今古墓上已由地方文物部門掛上文物公示牌，顯示是狄仁傑墓。(圖／取自大皖新聞)

位於中國河南省洛陽市的白馬寺景區內有一座具有爭議的古墓，該墓主人到底是狄仁傑還是武則天男寵薛懷義一直有爭議，如今古墓上已掛上文物公示牌，顯示是狄仁傑墓，當地相關部門也回應表示，該墓已確認就是狄仁傑的墓。

中媒大皖新聞報導，近日有網友發文指出，該墓碑上寫著「大唐名相狄梁公墓」，旁邊已經掛上了文物安全直接責任人公告公示牌，明確提到該文物名稱為狄仁傑墓，級別為洛陽市文物保護單位，直接責任單位為瀍河區白馬寺鎮人民政府，公告公示單位為瀍河區文旅局。

報導指出，根據公開資訊，對於狄仁傑墓的所在地有多種說法，例如洛陽白馬寺、陝西乾陵以及安徽安慶太湖等。而關於白馬寺這處墓地的主人，也是眾說紛紜，有人認為是狄仁傑，也有人認為是武則天男寵薛懷義，存有爭議。這次掛牌是否等於正式確認墓的主人就是狄仁傑，引起關注。

對此，瀍河區文旅局文物部門工作人員表示，前兩年該墓已經過專家確認就是狄仁傑墓，現在則是根據相關工作要求，掛上了公示牌，強調「已經確認了，如果不確認也不會掛。」

洛陽市文物局工作人員則指出，目前主流的觀點是，根據現場碑刻記載以及史料分析，白馬寺內該墓就是狄仁傑墓，至於外界有不同的觀點，他們認為也是正常的，「我們不能允許它（不同觀點）不存在，我們要允許人家自由發表自己的觀點，只要是合情合理。」

位於中國河南省洛陽市的白馬寺景區內有一座具有爭議的古墓，如今古墓上已由地方文物部...
位於中國河南省洛陽市的白馬寺景區內有一座具有爭議的古墓，如今古墓上已由地方文物部門掛上文物公示牌，顯示是狄仁傑墓。(圖／取自大皖新聞)

河南

上一則

干預緬甸內戰？中國外交部：派小組赴緬北監督停火

延伸閱讀

被質疑「整過頭」撞臉三星堆文物 王彩樺親自回應了

被質疑「整過頭」撞臉三星堆文物 王彩樺親自回應了
李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？

李嘉誠賣巴拿馬港口給美國：中國不滿，但能夠插手破壞交易嗎？
演短劇挨批丟臉、自降身價 劉曉慶堅持「做自己」

演短劇挨批丟臉、自降身價 劉曉慶堅持「做自己」
自降身價？丟臉？ 劉曉慶首演短劇挨批 她卻堅持「做自己」

自降身價？丟臉？ 劉曉慶首演短劇挨批 她卻堅持「做自己」

熱門新聞

足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
彭博資訊引述知情消息，中國希望在與美貿易談判前，川普政府需先採取一系列行動，展現尊重。(路透)

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

2025-04-16 20:43
前新加坡總理李顯龍（左）與夫人何晶。新華社

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

2025-04-21 13:36
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

2025-04-16 21:57
中國國家主席習近平17日離開馬來西亞，他在登機時揮手致意。(美聯社)

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

2025-04-19 10:55
柬埔寨王室成員珍娜公主。(取材自微博@NorodomJenna諾羅敦珍娜)

實在太美…柬埔寨13歲公主 為習近平獻唱這首中國民歌

2025-04-19 02:29

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？

美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？
200多萬房加價108萬 南加這華人區房屋引瘋狂搶購

200多萬房加價108萬 南加這華人區房屋引瘋狂搶購
川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜
便宜又安全 美國這15個城市值得定居

便宜又安全 美國這15個城市值得定居