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干預緬甸內戰？中國外交部：派小組赴緬北監督停火

記者陳宥菘／即時報導
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中國外交部發言人郭嘉昆22日表示，中方近日派出停火監督組赴緬甸臘戍，監督緬軍和果敢同盟軍停火，見證臘戍城區平穩順利交接。（路透）
中國外交部發言人郭嘉昆22日表示，中方近日派出停火監督組赴緬甸臘戍，監督緬軍和果敢同盟軍停火，見證臘戍城區平穩順利交接。（路透）

緬北軍事衝突有最新發展，據傳果敢民族民主同盟軍22日稍早撤出緬甸撣邦臘戍城區，並將當地控制權交還緬甸軍政府，中國外交部22日證實稱，中方近日派出停火監督組赴緬甸臘戍，監督緬軍和果敢同盟軍停火，見證臘戍城區平穩順利交接。分析認為，中國正在加深對緬甸內戰的介入。

中國外交部發言人郭嘉昆在22日例行記者會上表示，中緬是傳統友好鄰邦，維護緬北地區和平穩定，符合兩國和兩國人民的根本利益。中方尊重緬甸國家主權和領土完整，根據緬甸相關各方的意願和訴求，積極協助緬方推進緬北和平進程。

他表示，為落實緬甸政府和緬北民地武果敢同盟軍昆明和談的共識，且在「應雙方共同邀請」條件下，中方於近日派出停火監督組赴緬甸臘戍，監督緬軍和果敢同盟軍停火，見證臘戍城區平穩順利交接。

路透指出，這表明北京正在加深對緬甸不斷擴大的內戰的介入。

郭嘉昆並稱，當事雙方贊賞並感謝中方為維護緬北和平穩定所發揮的建設性作用。「下一步中方將繼續推進昆明和談進程」，做好緬北止戰促談的工作，與緬甸各方共同維護中緬邊境的和平與穩定。

中國外交部今年1月曾宣布，1月中旬，在中方斡旋促推下，緬甸政府與果敢同盟軍在雲南昆明舉行第七次和談。雙方達成並簽署正式停火協議，於北京時間2025年1月18日零時起就地停火止戰。雙方感謝中方為推動此次和談取得成果所做的努力。

緬甸 邊境

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