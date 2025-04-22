再掐美國咽喉？傳中國要求韓企 停向美出口「稀土製品」

南韓政府與企業界消息人士透露，中國近日要求南韓業界不要向美國防務業者，出口含有中國稀土礦物的產品，否則可能面臨中國制裁。（路透）

美中關稅戰持續波及他國。南韓 政府與企業界消息人士透露，中國近日要求南韓業界不要向美國防務業者，出口含有中國稀土 礦物的產品，否則可能面臨中國制裁。

南韓「經濟時報」（hankyung）報導，中國商務部 近日向多家南韓企業發函，表示若韓企違反出口限令，可能面臨制裁。這些企業的產品琳瑯滿目，包括電力變壓器、電池、顯示器、電動車、航空航太設備、醫療設備等等，稀土礦物均為這些產品的關鍵原料。

業界人士22日透露，變壓器製造商A公司已接獲中國商務部文件，要求A公司「保證不向美國國防工業與美國軍方輸出含有中國稀土元素的變壓器等電力設備，設備與產品」。另一家變壓器製造商B公司也收到類似函件。

具體制裁細節尚未公布，但業界研判中方可能祭出「停止出售稀土」的手段。一名政府官員表示，「看來中方已開始全面控制所有戰略礦產向第三國出口」。

中國為了反制美國總統川普施加的高額關稅與晶片輸出禁令，4月初宣布針對稀土實施出口管制。由於釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔7種稀土對於西方國家製造武器、電子產品、許多消費用品都很重要，中國此舉將導致稀土來源供應量大降。

特別是27家美國國防公司，已被禁止將重稀土元素作為「兩用商品」（可用於軍事和民用目的的商品）出口。這封正式信函被解釋為對此的後續行動。

中國的突然警告引發了南韓政府在24日，將與美國進行「2+2 貿易談判」之前的擔憂。中國商務部日前警告說，「如果美國為了獲得關稅豁免而達成犧牲中國利益的交易，它將進行反擊。」