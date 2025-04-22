方濟各逝世 中國外交部首發聲哀悼 還提到台灣問題

羅馬天主教教宗方濟各21日逝世，中國外交部22日下午首度對方濟各去世表示哀悼，並表態願推動中梵關係持續改善，但未透露是否派代表出席葬禮。圖為方濟各在復活節當天現身陽台祈福，留下最後身影。（美聯社）

羅馬天主教教宗方濟各 21日逝世，享壽88歲。在梵蒂岡 宣布方濟各辭世消息近一天後，中國外交部22日下午在例行記者會上首度對此發聲，對方濟各去世表示哀悼，並表態願推動中梵關係持續改善，但未透露是否派代表出席葬禮。他還提到，與「台灣地區」的交往違反了一個中國的原則，「希望有關國家能夠認清歷史大勢」。

方濟各任內致力改善中梵關係，推動雙方簽訂「主教任命臨時協議」，也不止一次表達過訪中國意願，「親中路線」褒貶兩極。當前各國紛紛對方濟各逝世致意之際，北京如何反應也引起關注。

中國外交部發言人郭嘉昆22日主持例行記者會，有外媒記者提問，「教宗方濟各昨日逝世，請問您如何評價他的歷史貢獻？他對梵蒂岡與中國的關係等方面有何意義？ 」

對此，郭嘉昆表示，「中方對方濟各教宗去世表示哀悼。近年來，中國和梵蒂岡保持建設性接觸，開展了有益的交往。中方願與梵方共同努力，推動中梵關係持續改善。」

隨後該名記者追問指，「方濟各數次公開表達想訪問中國並會見習近平的意願，梵蒂岡與台灣斷絕外交關係是否會是此類訪問成行的前提？」

郭嘉昆對此回應稱，「我要強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，與『台灣地區』的交往違反了一個中國的原則。我們看到越來越多的國家正在承認和堅持一個中國的原則，『我們也希望有關國家能夠認清歷史大勢』，回到一個中國原則、堅持一個中國原則的共識上來。」

對於中國政府是否已被邀請出席方濟各的葬禮，以及是否會派代表出席，郭嘉昆僅表示，「目前我沒有可以提供的消息」。

相較若望保祿二世（Pope John Paul II）高舉反共大旗，方濟各被視為是相對「親中」的教宗。北京反對教宗直接任命中國主教，在方濟各大力推動下，梵蒂岡2018年與北京關係出現歷史性破冰，雙方簽署維期2年的主教任命臨時性協議，允許梵蒂岡和北京都認可的主教被祝聖。

該協議在2020、2022年兩度續約，2024年三度續約時將時效延長為4年。方濟各2018年接受路透採訪時，否認教廷背叛中國天主教徒，又稱與中國對話有風險，「但我寧願選擇風險」。