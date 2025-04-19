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黃仁勳兩天中國行 中媒：未與DeepSeek梁文鋒會面

中央社台北19日電
上海市長龔正（右）18日會見黃仁勳。（取自上海發布微信公眾號）
上海市長龔正（右）18日會見黃仁勳。（取自上海發布微信公眾號）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天結束對中國為期兩天的訪問。中媒報導，黃仁勳此行先後在北京和上海與中國官員會面，但並未與中國人工智慧初創公司DeepSeek創辦人梁文鋒見面。

黃仁勳這次中國行正值美國收緊對輝達人工智慧（AI）晶片出口管制的敏感時機，在此背景下，包括DeepSeek在內的人工智慧企業未來能否獲取符合管制要求的AI晶片備受關注。

中媒第一財經今天引述了解黃仁勳行程安排的知情人士報導，黃仁勳這次中國之行並未如外界傳言所說的與梁文鋒會面；但從黃仁勳與政府官員見面時傳遞的訊息來看，盡管面臨複雜艱難的環境，輝達仍將不遺餘力地力挺中國人工智慧的發展，堅定不移地服務中國市場。

中國國務院副總理何立峰及上海市長龔正這次分別在北京、上海會見了黃仁勳。

另據英國金融時報日前引述消息人士說，黃仁勳在北京時也見了輝達的客戶，其中包括梁文鋒，討論如何為中國設計下一代晶片，以滿足客戶需求及美中雙方監管要求。

美國自2022年以國家安全為由，禁止輝達最先進晶片輸往中國，防堵相關技術轉用於軍事領域。因應美國出口管制，輝達當年推出降規版晶片H20，這也是輝達目前唯一可合法合規向中國銷售的AI晶片。

近期美中貿易戰緊張局勢下，美國政府要求輝達未來向中國出口H20晶片時需申請許可證。此項限令「無限期」，預計將導致輝達於本財季面臨約55億美元巨額損失。

輝達 黃仁勳 人工智慧

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