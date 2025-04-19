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談美關稅 中國官媒：以習為核心的中共中央早有預判

記者陳政錄／北京即時報導
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中國官媒文章稱，面對美國關稅，以習近平為核心的中共中央早有預判。（歐新社）
中國官媒文章稱，面對美國關稅，以習近平為核心的中共中央早有預判。（歐新社）

美國總統川普祭出「對等關稅」措施後，對中關稅一路喊到最高245%，並有劍指船隻等領域的政策。不過，中國官媒新華社19日發表一篇「經濟隨筆」文章指，對美濫施關稅，以習近平為核心的中共中央早有預判，「對可能出現的衝擊有充分估計，應對預案的提前量和富餘量也打得較足」，中國經濟有堅實底盤支撐。

中國官媒新華社19日晚間，發布一篇題為「把握不確定性中的確定性」的「經濟隨筆」文章。文章稱，在美方肆意揮舞「關稅大棒」擾亂全球經貿秩序、人為製造各種不確定性之時，中國第一季經濟成績單公布，GDP年增5.4%，貨物進出口額增至人民幣10.3兆元(約1.4兆美元)，繼續擔當世界經濟增長的主引擎和穩定錨。

文章指出，「放棄中國市場，等於放棄未來十年的增長門票」，中國過去是、現在是、將來也必然是世界經濟的重要確定性。

文章還稱，針對此輪美濫施關稅，以中共總書記習近平為核心的中共中央早有預判，「對可能出現的衝擊有充分估計，應對預案的提前量和富餘量也打得較足」。

文章列舉，超大規模的經濟體優勢，是中國抵御各種風險挑戰的底氣所在，面對美國加徵關稅可能帶來的衝擊，許多外貿企業積極適應中國國內市場需求，加速拓展中國國內渠道。

新華社也稱，中國始終是世界的市場。面對保護主義、單邊主義抬頭，堅定不移推進高水準對外開放，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

因此，新華社文章批，作為世界第一大經濟體的美國，仍在揮舞「關稅大棒」，用朝令夕改的政策，在全球範圍內製造巨大混亂。

文章還指出，「一邊是主張開放包容、團結合作，一邊是大搞『脫鉤斷鏈』、『小院高牆』。哪裡是『確定性的綠洲』，哪裡是『不確定性的海洋』，答案顯而易見。」

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關稅 中共 習近平

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