愛穿中國製？白宮發言人衣服花邊被曝温州造

有網友發布消息稱，李維特一件紅色衣服上的花邊，是浙江溫州平陽縣麻步鎮漁塘村所織就。（取材自瀟湘晨報）

「白宮發言人多件著裝由中國製造」相關話題近日在社交網站受熱議。

不少網友發現，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）所穿服裝為英國某品牌，相關商品詳情頁標註「Made in China」。還有網友發布消息稱，李維特一件紅色衣服上的花邊，是浙江溫州平陽縣麻步鎮漁塘村所織就。

此前，不少網友貼圖表示，李維特所穿的某英國品牌服裝，在相關商品詳情頁可以明顯看到「Made in China」字樣。有網友留言稱：「是我們廠染的，都是我對的色。」

不少網友貼圖表示，李維特所穿的服裝，在相關商品詳情頁可以明顯看到「Made in China」字樣。（取材自瀟湘晨報）

不少網友貼圖表示，李維特所穿的某英國品牌服裝，在相關商品詳情頁可以明顯看到「Made in China」字樣。（取材自瀟湘晨報）

極目新聞報導，平陽縣麻步鎮政府工作人員17日表示，已關注到相關消息，花邊紗線是當地的支柱產業。

麻步鎮漁塘村一名相關負責人也說，當地從改革開放初期引入花邊生產設備後，花邊產業不斷壯大，如今已有不少花邊紗線加工企業，產品款式多樣。據其介紹，當地生產的紗線，有的會在當地繼續加工，還有的會在浙江紹興進行染色等工序，之後被繼續加工成花邊。

溫州花為媒花邊針織有限公司展示廳。 （取材自潮新聞）

平陽縣政府官網信息顯示，針織花邊產業是該縣富民產業。截至2024年7月份，平陽縣針織花邊產業主要集中地麻步鎮的花邊紗線行業工商在冊及一般納稅企業185家（其中規上企業6家）、個體戶2246家、代加工戶7500餘家、從業人員1.6萬餘人、生產設備12萬餘台，年產量20萬噸。

另據溫州晚報消息，平陽縣針織花邊商會秘書處杜琳俐回應稱，能確定的是，白宮發言人服裝上的這種花邊工藝麻步鎮肯定能做。花邊廣泛用於服裝、沙發、鞋子、腰帶、窗幾、寵物等身上。