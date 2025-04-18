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北京大學「80後」副教授驟逝 年僅42歲

世界新聞網╱即時報導
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（取自「北大發布」公眾號）
（取自「北大發布」公眾號）

北京大學科學技術與醫學史系副教授陳昊過世，年僅42歲。中國學術界今年已有多名正值壯年的學者突然離世。

北京大學官方微信公眾號「北大發布」18日（周五）發布《沉痛悼念陳昊老師（1983-2025）》訃告，披露陳昊去世的消息，但沒有說明離世的日期和原因等。

據「新京報」報導，陳昊2011年於北京大學歷史系，獲得中國古代史博士學位，之後在中國人民大學歷史學院任教，現任教於北京大學科學技術與醫學史系。

他的教學和研究主要圍繞中國3-13世紀的醫學史、知識史和文化史展開，關心的問題包括醫學知識群體的歷史、醫療和信仰的歷史、寫本和早期印本時代的書籍史以及中國古代社會面對疾疫等災難時的應對和集體創傷。

近5年來，他的研究也開始涉及近代和當代的議題，目前進行的研究課題有兩項：第一項是試圖在全球知識流動的背景下理解20世紀初期東亞醫學史等學科的建立和發展；第二項則在近20年疾疫大流行的背景下，重新理解東亞動物和人的歷史。

另據「聯合早報」中國學術界今年已多名四、五十歲的學者過世。寧夏大學教授、中國頂尖光電專家李海波8日因突發疾病離世，終年41歲。

中國知名材料學者、浙江大學教授劉永鋒3月突發腦溢血離世，終年47歲。他的遺孀在公開信中指丈夫的工作時長「近乎瘋狂」，呼籲學校和社會關注高校科研工作者中普遍存在的過勞狀況。

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