美245%關稅衝擊出口 學者指中國GDP要關注「兩關鍵」

淡江大學兩岸關係研究中心主任18日出席北威舉辦的論壇「川普關稅戰 全球風暴」。記者陳湘瑾／攝影

面對美國對中國進口商品加徵245%關稅 ，雖然中方提出多項反制措施，但也勢必會對出口造成衝擊。中國要如何達成5%GDP增長目標，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳18日指出，接下來要關注中國《民營經濟促進法》的立法進度，以及中國居民消費的情況。他並認為，中美領導人最快將有望在4月下旬到5月初以前見面。

張五岳18日出席北威舉辦的論壇「川普 關稅戰 全球風暴」時表示，當關稅加徵到60%以後，不論之後的關稅稅率是600%還是6000%，效果都是一樣，因為關稅超過60%以上貨物就很難進口，更何況目前有三分之一以上商品都從對等關稅中豁免，「都是喊爽的，沒有意義的。」

他指出，面對美方的高額關稅，中方也開始處理對外關係，像是中國國務院辦公室9日發布的2.8萬字《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》，應該是半年前寫好就好整以暇準備在旁邊，中央周邊工作會議近日在北京舉行，中國國家主席習近平 也開始訪問周邊國家。

中國並提出很多反制措施，包括關稅、稀土供應鏈、不可靠實體清單等，中國半導體行業協會並建議「積體電路」進口報關時的原產地以「晶圓流片工廠」所在地為準進行申報；近日也傳出中國加大對巴西的採購，對美國有關於川普的鐵票區採取施壓的方式，「中國採取一系列措施不一定有效，但中國這些舉措是會被打到川普的票區。」

面對美國高關稅衝擊中國出口表現，張五岳指出，接下來中國的GDP增長要靠投資和消費。投資方面，今年要看第一部民營企業法什麼時候通過，因為中國民營企業佔中國GDP的百分之六十、企業創新超過百分之七十、佔城鎮就業人口百分之八十，只要民營企業不行，就代表企業不會創新，就業就是不行。

張五岳認為，北京從來沒有用這麼大的力度想要重視民營企業，想要矯枉過正的挽回民營企業的信心，因此時間快的話會是四月底，再晚一點的話會是六月或八月，「這部法案之所以重要，因為習近平很清楚，面對美中科技戰，沒有民營企業，中國絕不可能突破。」

而在消費方面，目前中國居民的儲蓄高、不消費，因為覺得房地產縮水、經濟前景不好、產業不明。因此在面對中美貿易戰的衝突下，如果消費和投資都不行，中國今年的經濟表現就會很難。

至於中美領導人什麼時候對話，張五岳分析，從習近平近日的行程來看，今日結束柬埔寨的訪問後，5月9日會接著到俄羅斯訪問，所以預計最快時間點為四月下旬到五月初，兩邊領導人將有機會進行對話。