川普變低端產線工人 中網民做AI短片宣洩關稅戰怒火

美國總統川普。路透

正當中國領導階層矢言動用經濟和政治勢力來對美國總統川普 的貿易戰「奉陪到底」，中國的網民大軍則在網路上透過幽默方式反擊，藉此宣洩情緒。

法新社報導，川普（Donald Trump）閃電發動的關稅 戰掀起華府與北京不斷加碼互課高關稅，也令美中兩大經濟強權間的對峙加劇。這引發外界對於全球經濟衰退的擔憂，金融市場也因此陷入動盪。

同一時間，中國網民則利用大大進步的人工智慧（AI ）來生成一些梗圖或短影音，內容凸顯美國人購買的產品如鞋子和智慧手機，許多都是利用廉價的中國勞力來製造而成。

在社群媒體平台上，這些嘲諷的貼文登上熱搜排行榜前幾名，下方也充滿說教的留言與笑話。

例如網名為Buddhawangwang的中國網友在中國人必須翻牆才能連上的TikTok發布數十支抱怨美國的短片，累積了數千萬次觀看。他在其中1支短片中張開雙手要展示他買了什麼美國製的產品，結果是空無一物。

現年37歲的Buddhawangwang住在中國遼寧省，他告訴法新社，這些貼文是他「發洩憤怒」的方式。他稱自己曾在2019年移居美國加州，但4年後因不滿當地「對中國的偏見」而把綠卡「扔了」。

Buddhawangwang舉例，這些偏見包括關於新疆的「假新聞」。他現在感覺透過自己努力「破解西方宣傳」來為他的立場辯駁。

對許多中國人而言，美國人若得自己製造所需的鞋子或手機，令他們覺得可笑。中國當年之所以迅速成為世界經濟強權，正是拜其「世界工廠」地位之賜。

有幾支嘲諷短片便利用AI生成技術，讓川普、他的副手范斯（JD Vance）及與他交好的美國科技業大亨馬斯克（Elon Musk）變成在製鞋工廠和iPhone組裝產線賣命的工人，影片很快便在網路上瘋傳。

還有短片是一排排無精打采且過重的西方工人在縫製鞋子，暗指是得生產衣服、鞋子和電子產品的美國人。

另有人攻擊川普政府官員一面抨擊中國、一面享受全球化果實的虛偽。例如有則貼文追溯白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）穿的1件洋裝可在淘寶買到，下方就有人留言：「攻擊『中國製造』是工作，享受『中國製造』是生活。」