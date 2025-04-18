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首個「2+2」部長級會議 中國與印尼外長防長21日開會

記者廖士鋒／即時報導
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中國中央政治局委員、外交部長王毅。 （中新社）
中國中央政治局委員、外交部長王毅。 （中新社）

中國周邊外交又有了新進展。中國外交部18日宣布，將與印尼於21日在北京舉行雙邊首次外長防長「2+2」會議，雙方四位部長將會參加，中方面強調，這是中國建立的首個部長級「2+2」的機制，「體現了中印尼合作的戰略性和高水平」。

據官方發布消息，中國政治局委員兼外長王毅和中國國防部長董軍將於4月21日在北京主持召開中印尼外長防長「2+2」對話機制首次部長級會議。印尼外交部長蘇吉約諾、國防部長沙夫里將赴陸參會。

中國外交部發言人林劍18日下午在記者會上指出，今年是雙邊建交75周年，在兩國元首的親自關心下，中印尼建立並啟動外長防長「2+2」對話機制，這是中國建立的首個部長級「2+2」的機制，體現了中印尼合作的戰略性和高水平。中國願同印尼一道遵循兩國元首的戰略引領，用好「2+2」對話機制這一重要平台，推動兩國友好互信和戰略協作不斷邁向更高水平。

公開資料顯示，中國與印尼的外長防長「2+2」對話機制，成立於2023年10月，當時印尼總統佐科威前往北京參加一帶一陸峰會，並和中方發表聯合聲明，宣告雙方同意建立外長防長「2+2」對話機制。

而直到2024年8月13日，中國外交部副部長孫衛東和中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群在雅加達同印尼外交部亞太非總司長卡迪爾、國防部戰略總司秘書長奧克塔羅共同主持召開中印尼外長防長「2+2」對話機制首次「高官會」。2024年11月印尼新任總統普拉伯沃訪問中國時，雙方發布的聯合聲明提到同意於2025年召開中印尼外長防長「2+2」對話機制首次部長級會議，「作為拓展兩國高水平戰略溝通和政治、安全和防務合作的首要平台」。

日前中國國家主席習近平訪問馬來西亞，雙方發布的聯合聲明也提到，雙方同意建立外交國防「2+2」對話機制，進一步拓展高水準戰略溝通管道和政治安全合作平台；習近平在柬埔寨訪問時，也確立雙方要新設外長、防長「2+2」戰略對話。

此外，去年底中國與越南雙邊合作指導委員會第16次會議在北京舉行，會議聽取雙方外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次會議情況的匯報。這是中國對外建立的首個「3+3」戰略對話機制，習近平在這次訪問東南亞的行程中也前往越南，雙方發表的聯合聲明提到，將中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制明確為部長級並「適時召開首次部長級會議」。

日經中文網曾報導，在建立「2+2」會談這一框架方面，世界範圍內最早的是美國與日本，在「日美安保條約」締結的1960年，以「安全保障協議委員會」這一名稱啟動，日本方面由外相和防衛廳長官，而美方由駐日大使和太平洋艦隊司令官參加。自1990年起，美方將與會成員升格為國務卿和國防部長。2+2這一稱呼自從負責外交和防衛的2位部長與會的時候起開始被廣泛使用。

印尼 國防部 習近平

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