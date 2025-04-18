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川普將對中國船隻停美港徵收費用 北京批：損人害己

記者廖士鋒／即時報導
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對川普表示將向停靠在美國港口的中國製造船隻加徵費用，中國外交部表態反對，並警告「將採取必要的措施捍衛自身的合法權益」。圖為堆滿貨櫃的美國洛杉磯港。（歐新社）
對川普表示將向停靠在美國港口的中國製造船隻加徵費用，中國外交部表態反對，並警告「將採取必要的措施捍衛自身的合法權益」。圖為堆滿貨櫃的美國洛杉磯港。（歐新社）

美國總統川普已宣布將對中國建造或運營的船隻停靠美國港口徵收額外的費用，對此中國外交部強調，相關措施「損人害己，既推高了全球的海運成本，擾亂了全球產供鏈的穩定，也會增加美國國內的通脹壓力」，並指出將採取必要的措施捍衛自身的合法權益。

中國外交部發言人林劍18日下午就港口費用一事表示，此前已就有關問題多次闡明了立場，他再次重申，徵收港口費、對貨物的裝卸設備加徵關稅等措施損人害己，既推高了全球的海運成本，擾亂了全球產供鏈的穩定，也會增加美國國內的通脹壓力，損害美國消費者和企業的利益，最終也無法振興美國的造船業。

林劍表示，「我們敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，中方將採取必要的措施捍衛自身的合法權益」。

另就新任美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）18日抵日後表示，美國和日本需要共同努力，調整防禦力量，以「反擊中國」，林劍則回應說「我還沒有看到你所說的消息」，但他指出，「外交官的職責應該是促進國家間的友好，而不是抹黑別國、挑撥關係、煽動對抗」。他並表示，「誰在四處地炫耀武力、挑動對抗、威脅和平，國際社會對此看得再清楚不過了」。

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