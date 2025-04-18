川普將對中國船隻停美港徵收費用 北京批：損人害己

對川普表示將向停靠在美國港口的中國製造船隻加徵費用，中國外交部表態反對，並警告「將採取必要的措施捍衛自身的合法權益」。圖為堆滿貨櫃的美國洛杉磯港。（歐新社）

美國總統川普 已宣布將對中國建造或運營的船隻停靠美國港口徵收額外的費用，對此中國外交部強調，相關措施「損人害己，既推高了全球的海運成本，擾亂了全球產供鏈的穩定，也會增加美國國內的通脹壓力」，並指出將採取必要的措施捍衛自身的合法權益。

中國外交部發言人林劍18日下午就港口費用一事表示，此前已就有關問題多次闡明了立場，他再次重申，徵收港口費、對貨物的裝卸設備加徵關稅 等措施損人害己，既推高了全球的海運成本，擾亂了全球產供鏈的穩定，也會增加美國國內的通脹壓力，損害美國消費者和企業的利益，最終也無法振興美國的造船業。

林劍表示，「我們敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，中方將採取必要的措施捍衛自身的合法權益」。

另就新任美國駐日本 大使葛拉斯（George Glass）18日抵日後表示，美國和日本需要共同努力，調整防禦力量，以「反擊中國」，林劍則回應說「我還沒有看到你所說的消息」，但他指出，「外交官的職責應該是促進國家間的友好，而不是抹黑別國、挑撥關係、煽動對抗」。他並表示，「誰在四處地炫耀武力、挑動對抗、威脅和平，國際社會對此看得再清楚不過了」。