黃仁勳會上海市長 稱以「最好方式」服務中國市場

上海市長龔正（右）會見輝達總裁兼首席執行官黃仁勳（左）。（上觀新聞）

美國晶片巨頭輝達 公司執行長黃仁勳 昨天旋風式訪問北京後，據「上海發布」，他今天（18日）在上海與上海市長龔正舉行會見。黃仁勳表示，「中國市場對英偉達（Nvidia，輝達）十分重要，不僅因其體量巨大，更在於這裡擁有優質的客戶群體和良好的產業生態，英偉達遵從各國法律，並致力於以最好的方式為中國市場提供服務」。

在美國對出口至中國的輝達H20、超微（AMD）MI308和同等晶片實施出口管制之際，黃仁勳時隔三個月再次訪問中國行程受到關注。

據上海市政府新聞辦官方帳號「上海發布」、上觀新聞晚間報導，上海市市長龔正今天會見了輝達總裁兼首席執行官黃仁勳一行。

龔正說，積體電路和人工智慧 是上海重點發展的先導產業，近年來實現了快速發展。上海已成為中國積體電路綜合技術實力最強、產業規模最大、產業鏈最完善的城市。

龔正喊話，歡迎輝達等全球知名高科技企業把握中國超大規模市場和上海擴大高水平對外開放的機遇，匯聚全球資源要素，加強與本地企業深度合作，共創科技發展美好未來。上海將一如既往打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力各類企業實現更好更大發展。

據上海方發布訊息，黃仁勳說，人工智慧發展潛力巨大，各國應加強合作與共享，推動共同進步與世界繁榮。

黃仁勳還說，中國市場對輝達十分重要，過去卅年，正因為深耕中國市場，輝達的業務蒸蒸日上。

黃仁勳指出，上海是輝達的重要研發基地，擁有良好的營商環境和產業環境。「輝達遵從各國法律，也秉持對中國市場的承諾，並致力於以最好的方式為中國市場提供服務。」

在此之前，昨黃仁勳受中國貿促會邀請，旋風式訪問北京，與中國國務院副總理何立峰會面後，陸媒第一財經今報導稱他已離開北京，但未透露其他行程。此外，《金融時報》（Financial Times）報導指出，黃仁勳此行也與中國AI企業DeepSeek（深度求索）創始人梁文鋒會談，討論如何為中國打造「下一代AI晶片」。