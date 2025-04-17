歷史逆轉了 外國人紛赴中國「反向代購」

（取材自上觀新聞）

美國總統川普對中國揮舞巨額關稅大棒，不過目前看來不但沒有打趴「Made in China」，反而還帶火了多個中國電商App 和「反向代購」潮，有網友笑稱「歷史逆轉」。中國跨境電商敦煌網4月在美國下載量暴增800%，淘寶 已名列16國App下載榜冠軍，外國人尤其美國遊客紛紛飛中國「買買買」，代購中國製造，因為「算上機票，比在美國買還便宜」，美國遊客使用支付寶消費因此暴增2倍。

美國16日宣布對華關稅增至245%，據中國官媒新華日報報導，這不僅沒有嚇倒中方，反而將中國的電商App送上了美區排行榜榜首。截至4月16日，美國ios應用商店電商應用榜單排名前五App中，中國占據三席，第一為dhgate（敦煌網），第二為taobao（淘寶），第四為shein（希音），形成「中國三巨頭」霸榜罕見現象。

其中，4月份敦煌網環比下載量暴增800%，每天超過3000家美國批發商在該平台在線搶單。淘寶App已在16個國家App下載榜登頂，截至4月16日下載量在美國暴漲超300%，服飾、3c數碼類店鋪訪問量激增1000%。主要是美國消費者發現，同樣是中國製造貨品，即使付了關稅和運費在網上購買，價錢仍然遠低於在美國本土購買。

陳巧智是淘寶女裝店「神狼大碼」創始人，他表示從4月12日開始，店鋪的訂單海外流量暴漲。有的店鋪甚至還直接掛出中英文公告——「歡迎全球人光臨我們的小店」。

不僅如此，中國製造還掀起「反向代購」風潮，據昨出爐數據，4月前半月，來華遊客用支付寶消費金額同比增長1.5倍，其中，美國用戶使用支付寶消費金額同比漲200%。這源自美國人近來紛紛飛中國代購中國製造，理由是「算上機票，比在美國買還便宜」，加上240小時過境免簽政策、「即買即退」離境退稅服務等，「外國人來華買買買」成跨境旅遊新趨勢。

從衣服、鞋子、手機到掃地機器人等，都成為美國人來中國搶購的熱門品類；義烏小商品市場、深圳華強北、杭州四季青服裝市場等地也是外國人追捧的購物目的地。美國博主「lulu露露」在社交媒體表示，自己會帶著空箱子去中國，就是為了「反向代購」而去。

文匯報報導，從事服裝外貿生意的岑小姐說，「美國消費者從中國廠商源頭直買的模式是非常划算的，一條出廠價5美元的緊身褲，美國專櫃賣100美元。『白牌』（即不貼品牌標，只有工廠標）就算加上10美元的運費和245%的稅收，到美國消費者手裡也就27美元」。奢侈品更是暴利，美國消費者一旦知道真相，就會想法繞開中間商，直接購買中國工廠的源頭商品。

TikTok上的網紅教人如何購買中國商品。 （視頻截圖）