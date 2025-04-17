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小米車禍引議 中國新規要求電動車「電池不起火不爆炸」

記者林宸誼／即時報導
小米SU7電動車日前在中國高速公路爆燃事件導致3名乘客喪命，中國工信部發布新法規，強制規定車用動力電池必須「不起火、不爆炸」，預計明年中正式實施。（取自澎湃新聞）
小米SU7電動車日前在中國高速公路爆燃事件導致3名乘客喪命，中國工信部發布新法規，強制規定車用動力電池必須「不起火、不爆炸」，預計明年中正式實施。（取自澎湃新聞）

小米SU7電動車日前在中國高速公路爆燃事件導致3名乘客喪命，受到高度關注。電動車安全標準成為中國汽車工業最急迫的優先事項。中國工信部發布新法規，強制規定車用動力電池必須「不起火、不爆炸」，號稱是史上最嚴電池安全令，預計明年中正式實施。

光明日報報導，中國工信部組織制定的強制性國家標準「電動汽車用動力蓄電池安全要求」日前發布，將於2026年7月1日起開始實施。報導指出，新標準中包括7項單體測試，17項電池包或系統測試等內容，包括新增電池底部撞擊測試、快充迴圈後安全測試等，加強熱擴散等安全要求。

報導提到，相比2020年版國家標準要求「電池熱失控後5分鐘內不起火、不爆炸」，新規修改為「不起火、不爆炸（仍需報警），煙氣不對乘員造成傷害」。新規定將從產品設計端降低動力電池自燃事故發生率，進一步保障消費者生命財產安全。

同時，新規還增加了底部撞擊測試，要求電池包在直徑30mm鋼球以150J能量撞擊後無洩漏、無起火、無爆炸。此外，新規定還增加快充循環後安全測試項目，300次快充循環後進行外部短路測試，要求不起火、不爆炸。

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