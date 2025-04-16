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賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

中國新聞組／即時報導
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）
美國企業主泣訴，賣完這批中國貨就斷貨，無力支付工資、租金、貸款。（取材自每日經濟新聞）

中國官媒報導，美國川普政府的所謂「對等關稅」政策導致很多依賴中國製造的美國中小企業陷入絕境。美國嬰幼兒產品企業主貝瑟·貝耐克稱，她的產品從中國進口，但由於新關稅政策導致稅費飆升，她的企業不久將出現斷貨危機。貝耐克表示，對許多本土小企業來說，加徵關稅的政策帶來的「不是陣痛，而是猝死」。

央視新聞報導，貝耐克說：「我們一直在中國生產，我們的產品已經完成備貨，準備發運。當宣布增加關稅後，我們需要支付的金額從3萬美元(約21.9萬人民幣)，飆升至23萬美元。

「目前這批貨售完後，我們將無貨可賣，這意味著我們的收入徹底斷流，我將無力支付員工工資，無力支付租金，更無力償還貸款。」貝耐克說，「前幾天，我坐在廚房地板上哭泣，兒子走過來做到我身旁（安慰我），我們還需要履行訂單。」

報導指出，越來越多的工人開始擔心自己的生計，他們每天都緊盯新聞，擔憂會受到美國政府關稅政策的負面影響，丟掉工作。

報導說，美國前財政部長葉倫14日接受媒體採訪時表示，川普總統的關稅政策如同「自殘」，通過加徵關稅讓製造業回流美國的想法是「白日做夢」。在她看來，川普就像是掄著一把大錘，不僅猛敲美國的盟友，更是在爆錘美國經濟。

據報導，貿易數據平台Vizion提供的數據顯示，4月的第一周，前往美國的集裝箱預訂量相比前一周大幅下降67%，從美國出發的集裝箱預訂量下降40%。

報導指出，位於加州南部的長灘港是全美最大的集裝箱港口之一，該港口首席執行官馬科爾德羅表示，如果關稅政策繼續按照計畫執行，2025年下半年長灘港的吞吐量將減少20%，關稅政策將會引發失業率上升、消費者支出減少，他對美國未來經濟前景感到擔憂。

關稅 川普 加州

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