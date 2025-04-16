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美喊245%關稅 中國商務部：數字遊戲不予理會

特派記者陳政錄／北京即時報導
對於美國的關稅表述，中國商務部定義，這是「中國出口美國的個別商品累計各種名目的關稅已達到245%」，說對於美方這種毫無意義的關稅數字遊戲，中方不予理會。（美聯社）
對於美國的關稅表述，中國商務部定義，這是「中國出口美國的個別商品累計各種名目的關稅已達到245%」，說對於美方這種毫無意義的關稅數字遊戲，中方不予理會。（美聯社）

對於美國白宮稱，中國輸美產品現在面臨最高245%的關稅，是否意味再次提高引發關注。對此，中國商務部新聞發言人今晚回應定調稱，「中方注意到，中國出口美國的個別商品累計各種名目的關稅已達到245%」，並指對於美方這種毫無意義的關稅數字遊戲，中方不予理會。

美國白宮網站於15日發布的一份針對232條款的相關事實清單（fact sheet）中提到，「中國現在面臨著對進口到美國的產品徵收最高可達245%的關稅（up to a245%tariff）」。

對此，中國商務部晚間發布發言人就「美對華關稅稅率情況」的「答記者問」表示，「中方注意到，中國出口美國的個別商品累計各種名目的關稅已達到245%」。

中國商務部新聞發言人接著稱，這充分暴露了美方將關稅工具化、武器化已經到了毫無理性的地步。中方此前已就美單邊加徵關稅多次闡明立場，對於美方這種毫無意義的關稅數字遊戲，中方不予理會。但倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

稍早，中國外交部發言人林劍在下午的記者會上回應表示，「具體稅率的數字，你可以問問美方」。他並指，「中方不願打，但也絕不怕打」，若美方真的想通過對話談判解決問題，就應停止極限施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上和中方對話。

面對美方對中官稅從125%，一路喊到145%、245%，第一財經、財通社等中媒今天報導也引述所謂「經貿法律界資深人士」、「美線物流運輸資深人士」為美方澄清，表示這並非新的徵稅數字，說「up to」意思是可最高達到之意，也不針對中國所有產品，而是目前對美出口的「某種中國商品」面臨的最高可達關稅。

財通社報導，美國對中商品關稅主要分為4類，第一是基本稅率，平均3.4%，第二是川普第一任期、拜登任期的保護主義關稅，為7.5%到100%，第3是川普第二任期關於鋼鐵、鋁、汽車和汽車零部件的新關稅25%。最後是川普第二任期關於芬太尼問題的關稅20%、「對等關稅」的125%，這兩者相加145%。

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