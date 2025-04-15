關稅戰中國商家囤貨 顯卡炒翻漲破3萬「還怎麼玩？」

NVIDIA旗下的RTX 5080顯卡。（取材自新京報）

「一張顯卡抵三個月工資，這遊戲還怎麼玩？」近期，「天價顯卡」再次引爆遊戲圈，從入門的5060系列到高端的5090系列，價格翻漲不少。漲價背後，源於玩家和黃牛黨的博弈。商家不但藉機囤貨，還藉關稅 之名販賣「一卡難求」、「未來價格還會上漲」等焦慮，讓部分不明真相的玩家下單。

新京報貝殼財經報導，2025年初，電腦硬件廠商輝達 (NVIDIA ，中譯英偉達)宣布旗下最新50系顯卡正式發布。由於產能原因，該系列產品不僅一度上市便「秒空」，價格也持續居高不下。隨著近期「對等關稅」的出現，二級市場中價格更是不斷飆漲。

「顯卡價格幾乎每天一個價，」玩家肖華表示，自己半個月前曾計畫購買某品牌的5090顯卡，但近2.6萬人民幣(約3553美元)的價格將自己勸退，本想著等價格下滑後再入手，最近卻發現價格不降反漲，已經達到3萬元的天價，但官方指導價約為1.7萬元。

實際上，輝達曾將5080顯卡和5090顯卡的建議零售價定為8299元和16499元，如今二級市場這兩款顯卡價格分別達到1.4萬元和3萬元上下。

報導指出，經營一家電腦硬件店鋪的大劉坦言，近幾天50系顯卡價格確實上漲明顯，雖然和「對等關稅」有一定關係，但不是絕對要素，真實原因主要是市場上存在大量囤貨行為，並企圖通過貨量稀缺來抬高價格獲利。而自「對等關稅」消息傳開後，渠道商、硬件銷售者甚至部分個體賣家都參與進這場炒作。

一位商家說，自己從50系顯卡上市後就通過各種關係囤積了大批貨物，其中除了5080、5090等高端顯卡外，也不乏5060、5070等中低端系列的顯卡。如今，按照當下行情全部銷售出的話，能輕鬆賺到數十萬元，他計畫等價格再次上浮後再陸續出手。

「顯卡市場確實需要整頓了。」遊戲觀察者馬靜坦言，對於消費者而言，因為盲目聽信黃牛黨的說辭而砸重金下單，實在不划算，甚至有為其「解套」的可能。而黃牛黨的存在更是攪亂了顯卡市場的正常行情，影響市場的有序發展。