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四通橋事件又現 成都天橋掛出「民主才是方向」布條

中央社台北15日電
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中國四川成都一處人行天橋疑似被掛上3幅寫著「中國不需要誰指明方向，民主才是方向」、「人民不需要一個權力不受約束、責任不可追問的政黨」、「沒有政治體制改革就沒有民族復興」的白底紅字直布條，但懸掛者似已失聯。(擷自X@李老師不是你老師)
中國四川成都一處人行天橋疑似被掛上3幅寫著「中國不需要誰指明方向，民主才是方向」、「人民不需要一個權力不受約束、責任不可追問的政黨」、「沒有政治體制改革就沒有民族復興」的白底紅字直布條，但懸掛者似已失聯。(擷自X@李老師不是你老師)

中國四川成都一處人行天橋疑似今天凌晨被掛上3幅寫著「中國不需要誰指明方向，民主才是方向」、「人民不需要一個權力不受約束、責任不可追問的政黨」、「沒有政治體制改革就沒有民族復興」的白底紅字直布條，但懸掛者似已失聯。

據社群平台X知名帳號「李老師不是你老師」披露，疑似掛出這3幅布條的中國民眾向他發出電子郵件表示，「這個標語我已經準備一年了，希望幫忙傳播一下」。但「李老師」在今晚7時58分發文表示，這名懸掛者已經失聯13個小時。

根據這名目前身分不詳的懸掛者說法，他掛上布條的地方是成都市茶店子客運站外的人行天橋，材料就是布條和A4紙，郵件中還附上了布條頂端綁在天橋欄杆底部的相片。

這名懸掛者在最後一封寄給「李老師」的電子郵件中表示，「現在經過的人很多，也有很多人駐足」，「應該過不了多久就被抓了」，「希望早日實現民主吧」。

成都這3幅以爭取民主為訴求的布條，讓外界回想起2022年10月13日中共20大舉行期間，網名「彭載舟」的異議人士彭立發在北京海淀區四通橋上懸掛「不要領袖要選票」、「罷免獨裁國賊習近平」等字樣的布條，引發全球關注。他當即被捕且至今下落不明，卻在中國國內引起迴響，間接促成了同年底的「白紙運動」。

2024年7月30日白天，湖南省新化縣鬧區的一處人行天橋上，也被掛上2幅模仿彭載舟「不要領袖要選票」、「罷免獨裁國賊習近平」等字樣的白布條，現場更播出反覆唸誦這些標語、疑似懸掛者的錄音。至於懸掛者的身分及下落，至今依然不明。

罷免 習近平 白紙運動

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