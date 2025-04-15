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改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

川普關稅害全球股市大跌 中國富豪反而更有錢了？

編譯林文彬／綜合外電
中國富豪財富今年來成長，與美國富豪財富大幅縮水形成對比，圖為字節跳動創辦人張一鳴。路透
中國富豪財富今年來成長，與美國富豪財富大幅縮水形成對比，圖為字節跳動創辦人張一鳴。路透

美國總統川普祭出關稅引發的貿易戰，已導致美國科技大亨今年損失數千億美元，但中國競爭對手財富同一期間卻大幅成長，命運形成鮮明對比。

加徵關稅已重新點燃外界對美國通膨和經濟將陷入衰退的憂慮，促使投資人拋售已大幅上漲的科技股，投入黃金和「股神」巴菲特旗下波克夏（Berkshire Hathaway）等較安全投資標的懷抱。截至11日收盤彭博億萬富豪指數今年20大輸家財富總計已蒸發4,500億美元，高於埃克森美孚（Exxon Mobil）市值。

值得留意的是，20大輸家有15人是美國人，中國人榜上無名。相較之下，截至11日收盤彭博億萬富豪指數今年20大贏家財富合計增加1,390億美元，其中9人是中國人，美國人只占四名。

今年財富增加的中國企業高階主管，包括字節跳動創辦人張一鳴、小米執行長雷軍及比亞迪創辦人王傳福等人，其中張一鳴財富增加136億美元至570億美元，名列全球第24大富豪。損失慘重的美國企業老闆則有特斯拉和SpaceX執行長馬斯克，以及甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）與亞馬遜創辦人貝佐斯。這些人財富總計蒸發1,930億美元，光是馬斯克就損失1,210億美元。

在法規可望鬆綁及政府可能推出新振興措施帶動下，中國科技股今年持續大漲，該國科技菁英財富水漲船高。另一方面，中國億萬富豪旗下企業也取得長足進展。舉例來說，比亞迪去年電動車和混合動力車營收激增四成至創紀錄的1,070億美元，超越特斯拉980億美元營收。

對比之下，特斯拉股價近來持續承壓，反映馬斯克親近川普和主導削減美國政府支出並裁員，以及投資人對關稅和競爭感到憂心。專家指出，產品線老化與旗下備受吹捧的Cybertruck墜入召修命運，也是特斯拉處境持續艱困的原因。

特斯拉 馬斯克 20大

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