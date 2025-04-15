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傳北京下令航空公司停止波音客機後續交付

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貿易戰延燒 傳北京下令航空公司停止波音客機後續交付

編譯周辰陽／即時報導
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中國南方航空的波音787-9客機。美聯社
中國南方航空的波音787-9客機。美聯社

彭博社15日引述知情人士說法獨家報導，為報復美國總統川普的貿易戰，中國已下令國內航空公司暫停接收波音公司飛機的後續交付。

前述人士表示，北京也要求中方航空公司停止向美國公司購買任何飛機相關設備和零件。前述人士稱，此一命令是中國上周末宣布對美國商品課徵125%報復性關稅之後下達。這些關稅本身會讓美製飛機和零件成本增加一倍以上，使得中方航空公司接收波音飛機不具實際可行性。

前述人士還稱，中國政府也考慮向租賃波音飛機且面臨更高成本的航空公司提供援助。

根據Aviation Flights Group的數據，約10架波音737 Max飛機即將加入中方航空公司機隊，包括中國南方航空、中國國際航空和廈門航空各兩架。部分飛機停放在美國西雅圖的波音工廠基地附近，其他飛機則停在中國浙江省舟山波音完工與交付中心。

一些知情人士表示，部分前述飛機的交付文書工作與付款，可能已在中方11日宣布的報復關稅於12日生效前完成，這些飛機可能會在個案基礎上獲准進入中國。

中國民用航空局沒有回應傳真置評請求。波音公司拒絕發表評論。中國南方航空、中國國際航空和廈門航空的代表也沒有回應置評請求。

波音 關稅 川普

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