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關稅戰激烈 習近平會越共總書記 籲共同反對「單邊霸凌」

記者陳宥菘／即時報導
4月14日，大陸國家主席習近平（左）在河內出席越共中央總書記蘇林舉行的歡迎儀式。 中新社
4月14日，大陸國家主席習近平（左）在河內出席越共中央總書記蘇林舉行的歡迎儀式。 中新社

美中關稅戰延燒，北京持續拉攏各國，加強周邊國家關係。中國國家主席習近平14日抵達越南訪問，與越共總書記蘇林會談時強調，當前變亂交織的國際形勢，中越堅持和平發展、深化合作，為世界帶來穩定性和確定性。習近平並稱，要增強戰略定力，呼籲越南，共同反對單邊霸凌行徑。

新華社晚間報導，習近平與越共總書記蘇林會談表示，要增強戰略定力，共同反對單邊霸凌行徑，維護全球自由貿易體制和產業鏈供應鏈穩定。此外，中越雙方簽署45分雙邊合作文件，涵蓋互聯互通、人工智慧、海關檢驗檢疫、農產品貿易、文化和體育、民生、人力資源開發、媒體等領域。

習近平預計15日結束對越南的訪問後，轉往馬來西亞、柬埔寨等東協國家訪問。

習近平透過越南媒體人民報發表署名文章稱，中國將深化周邊國家友好合作，呼籲越南共同堅定維護多邊貿易體制，維護全球產業鏈供應鏈穩定，加強在東亞、瀾湄合作等機制協調配合，中方將全面深化中越命運共同體建設。文章強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。

中國是越南最大的貿易夥伴和製造業主要材料設備來源國，目前中國正面臨美國加徵百分之一四五關稅威脅，而越南正就其46%對等關稅與美國談判。美國對貼有「越南製造」標籤的中國商品表示擔憂。

儘管習近平到訪並強調共同維護供應鏈穩定，路透昨引述越南政府內部文件報導，越南工商部已在上周要求企業加強對產品和原料產地的管控並打擊「洗產地」行為，要求推動材料來源多元化。

央視報導，習近平還會見了越南總理范明政和國會主席陳青敏。路透報導，中越兩國簽署了數十項合作協議，其中包括加強供應鏈和鐵路合作。兩國商貿部門、國防部及商會間亦有簽署協議。

蘇林則透過人民日報發表署名文章稱，將推進連接中越的三條標準軌鐵路，作為戰略基礎設施互聯互通合作的最大優先事項。越通社報導，據越方規畫，全長460公里的老街－河內－海防－廣寧鐵路項目總投資約84億美元，預計今年11月與中方簽署貸款協議並於今年底開工、2030年完工。諒山－河內、芒街－下龍－海防鐵路則預計2030年後投建。

越南 習近平 供應鏈

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