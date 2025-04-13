中國對抗川普關稅 路透：北京官員被要求取消休假

圖為中國外交部。（美聯社）

美國總統川普 政府對中國揮舞關稅 巨棒之際，路透引述4位知情人士報導，北京官員已被要求進入「戰時態勢」，當局還下令展開魅力外交攻勢，以鼓勵其他國家抵制美國關稅。

其中1名知情人士說，中共宣傳官員在制定中國應對措施方面，發揮了主導作用。

中國政府部會發言人也在社群媒體轉發前中共領導人毛澤東的影片，顯示背景為1953年2月全國政協一屆四次會議閉幕會上的講話，貼文並寫道「我們不會退縮」。

其中2位消息人士表示，作為「戰時態勢」的一環，中國外交部和商務部官員已被要求取消休假計畫，並保持手機全天開機。

川普4月2日祭出連串關稅措施之後，中國政府各部門擺出強硬姿態，顯示北京當局出現艱難的轉變，先前北京一直試圖避免貿易戰升溫。

過去數個月來，中國外交官一直嘗試與川普政府建立高層溝通管道，以捍衛北京當局在國家媒體宣傳中描述的「雙贏」貿易關係。

路透採訪了美中兩國政府官員、外交官、學者等10多名人士，以瞭解中國如何從尋求協議轉向以報復性關稅反擊，甚至揚言全面對抗。

●禮貌開局後迅速冷卻

川普憑藉加徵高關稅承諾而二度當選美國總統後，起初他仍與北京保持友好。川普曾邀請中國國家主席習近平 出席他的就職典禮，之後中國國家副主席韓正以習近平「特別代表」的身分出席川普就職典禮，但自此後，美中關係急轉直下。

在川普首個總統任期內，美中之間擁有多條高層溝通管道，其中最著名就是時任駐美大使崔天凱與川普女婿庫許納（Jared Kushner）的溝通管道。

然而，一位熟悉美中關係的北京官員透露，目前兩國之間並不存在類似管道，且中國仍不確定是誰代表美國來商討雙邊關係。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於9日說道，他和財政部長貝森特（Scott Bessent）都沒有就關稅問題跟中國官員交涉，但川普預期將與習近平對話。

川普上週告訴記者，他願意跟習近平會面，「他是我多年的朋友」。

川普政府官員表示，美方曾多次詢問中國外交官，習近平是否會提出與川普通話的要求，但答案一直是「不」。

復旦大學國際關係學者趙明昊指出，這種外交方式對中國來說根本行不通，對於中方而言，一般情況下，雙方會在工作層級達成協議並展開相關工作，「然後我們才能安排峰會」。

●記取教訓

實際上，中國在過去的中美貿易戰已發展出自身應對措施。北京當局汲取了川普首個任期的教訓，並制定報復措施，包括對大約60家美國企業課徵關稅等限制，並管制稀土出口。

根據2名知情人士，這次行動是中國政府官員準備數週後的結果，他們的任務是研究川普政策，並提出能夠逐步擴大的對策。

●中國不退縮

中國也高度關注國內對關稅的反應。本週許多社群媒體用戶紛紛轉發官媒「人民日報」7日的一篇社論，盼人們不要陷入恐慌。

中國最近也開始鼓勵家庭增加支出，在經濟仍受到房地產危機困擾之際，北京正致力將推動經濟成長的引擎從出口轉向消費。

趙明昊表示：「真正的戰場是在國內，而不是雙邊談判。」

中國外交部發言人毛寧10日還在社群媒體X平台轉發毛澤東演說的影片，並發文稱「我們是中國人，我們不怕挑釁，我們不會退縮」。