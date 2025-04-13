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中國科研專家頻傳猝死 光電專家李海波41歲離世

中央社台北13日電
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41歲中國頂尖科學家李海波猝死。（取自寧夏大學官網）
41歲中國頂尖科學家李海波猝死。（取自寧夏大學官網）

綜合中國及香港媒體報導，中國奈米及光電材料專家、寧夏大學教授李海波8日突然死亡，享年41歲，死因目前不明。中國科研人員近年來頻頻傳出因過勞甚至可疑原因而早逝，引發外界關注及不少揣測。

極目新聞報導，寧夏大學一名教師9日證實了李海波死亡的訊息，這名教師並表示，校方後續應該不會為李海波發布訃告及舉行追悼會。這一說法，引起一些中國網友的議論。

據寧夏大學官網介紹，李海波生於1984年，華東師範大學物理學博士，現任寧夏大學測試分析中心副主任、教授，研究領域是奈米材料、電化學、光電材料等，並教授「半導體材料與器件」等課程，曾獲該校「立德樹人楷模」稱號及中國僑聯「創新人才獎」等多個獎項。

此外，李海波曾在澳洲南澳大學從事博士後研究，2016年成為寧夏「海外引才百人計劃」入選者。南華早報報導，他還曾入選美國史丹佛大學2023年發布的「全球前2%頂尖科學家榜單」。

報導引述校方介紹，指李海波曾在國際期刊上發表100多篇論文，並在中國擁有16項專利，在美國擁有1項專利。

李海波曾在2019年接受官媒訪談時表示，他在申請研究經費時，由於白天上課、開會的時間占用不少，所以他只能利用晚上查閱資料及寫申請書，自己共查閱了300多篇中外科學論文，每天只能睡4、5個小時。此外，因為中國國內實驗設備有限，他曾帶領學生到澳洲、新加坡等地進行實驗。

報導指出，李海波的逝世，使外界注意到中國科研人員幾近瘋狂的工作量及健康損害，而今年中國科研界已通報多起40、50歲正值壯年科研人員猝死的事件。其中最為人所知的，是年僅48歲的中國知名材料學者、浙江大學教授劉永鋒3月初猝逝後，他的遺孀公開發信指夫婿有著「近一年怵目驚心、近乎瘋狂的工作時長」。

但也有部分中國網友聯想到，過去幾年中國不少頂尖專家接連在壯年因不明原因猝死。南華早報2月間報導，近年來被正式宣告「意外」或自然死亡的中國專家，涵蓋無人機、AI、國防、半導體和航太領域多達8人（不含未知者），其中許多人從事與國安和技術研發相關工作，但沒有證據表明這些案件與國安調查有關。

澳洲 猝死 新加坡

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