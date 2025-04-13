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傳iPhone中國組裝停產 供應鏈廠商否認

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傳iPhone中國組裝停產 供應鏈廠商否認

中央社台北13日電
知名科技分析師郭明錤稱，蘋果iPhone的中國生產線9日就已停產，引發熱議。圖為蘋果上海旗艦店。(資料照，記者林宸誼／攝影)
知名科技分析師郭明錤稱，蘋果iPhone的中國生產線9日就已停產，引發熱議。圖為蘋果上海旗艦店。(資料照，記者林宸誼／攝影)

美中關稅戰爆發，眾多中國輸美商品生產頓時停擺。有中國證券分析師今天發文，指蘋果iPhone的中國生產線9日就已停產，且尚無恢復生產的消息，引發熱議。但中國媒體隨後引述供應鏈廠商說法，指iPhone中國產線並未停工，消息「純屬誤傳」。

綜合中國媒體報導及網路訊息，美國海關與邊境保護局（CBP）11日公告，豁免電腦、智慧型手機及晶片等20項科技類產品的對等關稅後，中國天風國際證券分析師郭明錤今天上午透過社交平臺X發表看法時，提到這一引起熱議的訊息。

郭明錤表示，美方這一公告對緩解市場情緒無疑有幫助，但後續仍需關注川普（Donald Trump）政府「無法預測的關稅政策」而定。

郭明錤指稱，在中國負責組裝iPhone機型的產線，在4月9日已停止生產，「目前尚未有恢復生產的訊息」。而產線是否恢復運作，是判斷美國是否暫時移除對中國的對等關稅的訊號。

然而，多家中國媒體下午統一引用每日經濟新聞報導，指「相關供應鏈廠商」消息指出，iPhone「中國產線並未停工，該消息純屬誤傳」。

事實上，美中關稅戰爆發後，iPhone中國生產線可能迅速轉移到印度等國的傳聞即不斷傳出，更有許多對未來

iPhone售價可能大漲的傳聞。而美國CBP公告豁免電腦、智慧型手機及晶片等20項科技類產品的對等關稅，則被外界視為是蘋果等科技廠商向川普政府遊說的結果。

關稅 iPhone 供應鏈

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