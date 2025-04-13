我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京如何看待川普？衛報：作為內宣百年國恥的工具

商務部長：智慧型手機、半導體等產品 月後加關稅

李成：川普關稅不一定落實 中美全面脫鉤可能性不高

中國新聞組／即時報導
香港大學當代中國與世界研究中心創始主任李成指出，川普不僅得罪了美國的關鍵盟友，美國經濟也出現了很多危機。（圖／取自新京報）
香港大學當代中國與世界研究中心創始主任李成指出，川普不僅得罪了美國的關鍵盟友，美國經濟也出現了很多危機。（圖／取自新京報）

美國總統川普9日宣布暫緩實施75國的對等關稅90天，期間只徵收10%的基準關稅，但對中國的總關稅提高至145%。華爾街日報指出，「美中脫鉤已經步入新的階段」。但香港大學當代中國與世界研究中心創始主任李成質疑川普的「全球關稅戰」最終能否落實，因為這完全損人不利己，他預期川普最後可能還會有很多的調整。

李成是知名的中國問題專家，在2023年7月出任香港大學政治與公共行政學系教授、當代中國與世界研究中心創始主任前，曾在美國學習、工作長達38年。李成2006年加入美國知名智庫布魯金斯學會（Brookings Institution），2014年成為布魯金斯學會約翰．桑頓中國中心首位華裔主任。

李成近日接受北京新京報專訪時表示，川普打關稅戰並不是令人驚訝的事情，他上一屆或者是更長的時間中，他一直說「關稅是字典裡最美好的詞匯」。

有人說川普善變，但李成指出，川普有兩件事情從來沒有變過。一是川普認為關稅是解決美國經濟困境，尤其是中產階級萎縮、中產階級稅務高最好的方式；二是川普保守的移民政策，他認為外來移民使美國出現了很多問題，所以他對待移民的政策也沒有變過。

李成指出，但很多美國人認為，用關稅來解決美國問題實際上是很可笑的。因為高關稅會使美國的通貨膨脹上漲，而且很多的企業壓力極大，最後會影響股票市場。這實際上已經發生了。

此外，川普希望通過關稅讓製造業或產業回流美國，但李成認為，這也是做不到的。因為產業回歸是一個非常複雜的事情。而且美國的強項是在服務業，美國的製造業、技術工人並不強大。

李成質疑川普的「全球關稅戰」最終能否落地，因為這是一個損人不利己的事情，最後可能還會有很多的調整。不過他強調，或許這一輪關稅戰可能在幾周或幾個月內暫停或結束，但中美的貿易摩擦和競爭關係將維持很長一段時間。因為，美國認為中國威脅到其霸主地位。

與此同時，李成也指出，雖然中美關係現在不好，但也並不像人們想像的，到了馬上要徹底斷裂的地步，「這還沒有到」。

他表示，中美關係還未演變到全面脫鉤的局面。只要互相的訪問，教育、文化交流等方面都還能夠維持，就不會太糟糕。更何況，川普現在自己也還一再表示要跟中國談。因此他認為，情況並不像人們想像的那樣壞。

李成說，川普希望跟中國談，這就是一個極其重要的信號。也就是說，起碼在川普當政這些時間裡，他還需要中國。也許會把中國作為他的全球戰略、防止戰爭的一個重要方面，他需要中國的合作。而且如果沒有中國的合作，川普就很難解決美國目前的通貨膨脹等問題。

因此，李成表示，中美有全面脫鉤這種最壞的可能性，但從概率上來講，不能說是很高，也並非是完全註定的。「總體而言，目前，中國還有牌可打，美國現在反而處在一個比較為難的狀態。」

川普 關稅 移民

上一則

美豁免清單 中國：修正錯誤1小步 促徹底取消對等關稅

延伸閱讀

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
關稅豁免消息一出…亞洲科技股有望大漲 但仍將面臨混亂一周

關稅豁免消息一出…亞洲科技股有望大漲 但仍將面臨混亂一周
川普對中揮關稅巨棒 美國進口商大喊末日降臨

川普對中揮關稅巨棒 美國進口商大喊末日降臨
川普對中軟化信號 手機電腦等輸美電子產品 豁免對等關稅

川普對中軟化信號 手機電腦等輸美電子產品 豁免對等關稅

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
「嫂子揉麵」視頻。（視頻截圖）

「嫂子揉麵」全網瘋傳 網民：這是揉麵還是勾引我？

2025-04-12 09:30
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕
香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃
美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋