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法媒：美訂單少了 中國義烏更團結、士氣更高

中國新聞組／北京13日電
中美大打關稅戰，以小商品批發市場聞名的義烏，被指士氣更高、更團結。圖為商貿城的服裝攤販等顧客上門。(美聯社)
中美大打關稅戰，以小商品批發市場聞名的義烏，被指士氣更高、更團結。圖為商貿城的服裝攤販等顧客上門。(美聯社)

美中「極限」關稅戰下，中國的產業目前面臨著什麼情況？據報導，在被稱為全球最大的小商品批發市場的浙江義烏，法媒發現，商戶們接到的美國訂單少了，他們的士氣卻更高了，「短暫悲觀後，我們更加團結，我們不能再被這樣欺負了。我們願意和國家一起度過這個艱難的階段」。華強北則沒有想像中驚慌，「讓子彈再飛一會兒」，觀望，是華強北商戶普遍的態度。

據觀察者網報導，法媒11日在義烏市一家外貿企業觀察到，盡管美國訂單承壓，中國製造商仍然「鬥志昂揚」，致力於開拓世界其他市場。聖誕樹製作工廠的負責人傑西卡·郭表示，一開始，行業內存在一些悲觀情緒，「但過去兩天，我們更加團結了，也就是說，我們覺得我們不能再被這樣欺負了。我們願意和國家一起渡過這個艱難的階段」。

她表示，過去幾年裡就幾乎沒有遇到過美國客戶，「我們已經慢慢擺脫對美國市場的依賴，開始開拓其他市場」。另一家專門生產太陽能塑料製品的小型工廠。女銷售員卡西也說，目前她的客戶中只有20%是美國人，遠低於疫情前的80%。

報導稱，目前，義烏的小商品已輻射全球200多個國家和地區，商戶的客戶群非常多樣化，橫跨南美、中東和東南亞。除了大力開拓海外市場，國內市場緩衝空間廣闊也是中國應對美方貿易戰的底氣。

另據南方Plus，在這場「關稅風暴」中，對華強北的商戶而言，重要的是如何加固船艙，或調轉航向。作為全球規模最大的電子元器件集散地之一，華強北，這條被稱為「中國電子第一街」的街道，商戶們有些焦慮，卻沒有想像中的驚慌。目前，目來自東南亞、中東等新興市場的客戶，是這裡的常客。

「終端產品零售受到的影響較小，但對於做得較大、有出口業務的企業，影響還是不小的。」有商戶說。對於電子元器件而言，由於供應鏈和下游客戶主要在國內，商戶們反映對等關稅政策對於他們的衝擊是有限的。

觀望，是華強北商戶目前普遍的態度。「我們在觀望，客戶也在觀望。誰也預料不到接下來會發生什麼。」深圳市恒達威卓越光電有限公司總經理王名釗說。有商戶表示，「國外訂單取消了，還可以靠國內市場」，「影響肯定是有的，但我們沒有感到悲觀」。「現在國內市場已經占我們業務的35%左右。國內市場是巨大的海洋」。

關稅 東南亞 疫情

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