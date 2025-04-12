公園裡的外國人是間諜？中國國安部拍片揭案例

中國國家安全部12日發布影片，介紹一起軍工集團下屬研究院工作人員的洩密案。（圖／取自中國國家安全部）

中國國家安全部12日發布影片，以「危險的邂逅」為題，講述一位在軍工集團下屬研究院工作的工作人員遭到外國間諜 滲透的事件，並指該名間諜是某國間諜情報機關派駐在該國駐中使館的間諜。

影片說明，涉案的衛某，原本是中國一家軍工集團下屬研究院工作人員兼網路管理員、保密員。他在公園中被一個看似遊客的外國人攀談結識。這名外國人其實是間諜，在利益誘惑以及對工作單位積怨之下，衛某開始瘋狂竊密，出賣重點領域技術研發和實踐運用方面的核心秘密。

影片稱，該名外國人是某國間諜情報機關派駐在該國駐中使館的間諜，該國間諜人員經常在中國重點涉密單位附近的書店、地鐵 、公車站和公園等地方出沒，暗中觀察從這些單位大門出入或在周邊活動，身著工裝或掛著胸牌的人員，以問路或請教問題為由進行搭訕，目的是「物色策反人員」，搜集情報。

衛某被逮捕時，隨身還攜帶著2把偷配的辦公室鑰匙，以及外國間諜為其配備的專用手機，搜索後發現衛某先後向境外間諜情報機關出賣1000多份文件，其中機密級6份，秘密級536件。最後，衛某因間諜罪被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產、追繳非法犯罪所得。