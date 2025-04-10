習近平下周出訪東南亞5天 涵蓋越南、馬來西亞、柬埔寨

中國國家主席習近平14日起訪問東南亞馬越柬三國。圖為習近平（左）2016年10月訪柬時與柬國國王西哈莫尼會談。（取材自新華網）

中國國家主席習近平 訪問東南亞 的日程，已有官方宣布。習近平將於14日起，依序訪問越南 、馬來西亞與柬埔寨，這也是2023年底以來習首度訪問東南亞。

據中國外交部網站消息，4月11日外交部發言人宣布，應越南共產黨中央委員會總書記蘇林、越南社會主義共和國主席梁強邀請，中共中央總書記、中國國家主席習近平將於4月14日至15日對越南進行國事訪問。

同時，應馬來西亞最高元首易卜拉欣、柬埔寨國王西哈莫尼邀請，習近平將於4月15日至18日對馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問。

此前馬來西亞通訊部長法米法茲已經在新聞發布會上表示，習近平將於4月15日至17日對馬國訪問；柬埔寨首相洪馬內也在4月5日在「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」掛牌啟用儀式上，披露習近平將於本月訪問柬國。

據柬中時報，為迎接習近平即將對柬埔寨進行國事訪問，柬埔寨國家員警總署總監蘇通8日下午在金邊主持召開特別會議，專題部署習近平訪問期間的安保、秩序維護與護衛任務。而柬埔寨警方近日在首都金邊舉行大規模安保演練，全面檢驗應急回應與協調配合能力，為迎接習近平來訪，柬埔寨政府各相關部門正按照最高規格部署安保措施，確保各項接待工作萬無一失。

習近平此次出訪前夕，中共甫於8、9日在北京召開極高規格的「中央周邊工作會議」，且於10日在北京召開了「駐外使節工作會議」，凸顯正在布局相關工作的進展。

在「中央周邊工作會議」上，習近平強調要聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。會議則指出，構建周邊命運共同體，要與周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家走穩自身發展道路，妥善管控矛盾分歧；深化發展融合，構建高水平互聯互通網路，加強產業鏈供應鏈合作；共同維護地區穩定，開展安全和執法合作，應對各類風險挑戰；擴大交往交流，便利人員往來。

而習近平上一次訪問越南是2023年12月、上一次訪問馬來西亞是2013年10月、上一次訪問柬埔寨則是2016年10月。