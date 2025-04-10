報復川普加徵關稅 中國準備制裁18家美企

一名行人路過北京耐吉商店。為回應美國對中加徵關稅，北京政府已準備好制裁在中國營運的18家美國企業，限制其進出口業務。(歐新社)

回應美國對中加徵關稅 ，中國政府準備好制裁在中國營運的18間美國企業，限制其進出口業務。

華爾街 日報報導，川普總統與中國的第一次貿易戰開打後，北京政府早已建立一套反制機制，專門打擊美國的要害，如今北京準備全面部署。

美國9日宣布對中國再加徵84%關稅之後，中國隨即祭出對等稅率的反制措施。

除此之外，中國商務部 宣布制裁六間美國企業並將其列入「不可靠企業清單」，另將12間美國企業列入「出口管制管控名單」，自北京時間10日中午生效。

白宮10日證實，對中國製商品施加的實際關稅已達到145%。

中央社報導，中國商務部「不可靠企業清單」上新增的美國企業包括：美國護盾人工智慧公司(Shield AI)、內華達山脈公司(Sierra Nevada Corporation)、賽博勒克斯公司(Cyberlux Corporation)、邊緣自治運營公司(Edge Autonomy Operations)、Group W公司(Group W)和哈德遜科技公司(Hudson Technologies)。公告指出，中國將禁止上述六家美國企業從事任何與中國有關的進出口業務，並限制其在中國境內新增投資。

除了不可靠企業清單之外，中國商務部另將美國光子公司(American Photonics)等12間美國企業列入「出口管制管控名單」。商務部公告指出，禁止向這12間美國公司出口兩用物項(包含貨物、技術和服務)，因為相關實體存在「可能危害中國國家安全和利益的行為」，進行中的相關出口活動也應立即停止。若特殊情況下需要出口，業者應向商務部提出申請。

華爾街日報分析，美中正走向一場全面的經濟戰。川普向來將關稅當作貿易武器，但中國的戰略遠不僅只徵收關稅，而是仰仗中國市場對美國企業的誘惑，並痛擊那些依賴全球第二大經濟體(中國)的美國公司。