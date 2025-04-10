我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西門子執行長一家5口遊紐約 直升機墜亡 最後身影曝光

「向前一小步」吳彥祖用「公廁標語」酸川普關稅

報復川普加徵關稅 中國準備制裁18家美企

編譯陳韻涵／即時報導
一名行人路過北京耐吉商店。為回應美國對中加徵關稅，北京政府已準備好制裁在中國營運的18家美國企業，限制其進出口業務。(歐新社)
一名行人路過北京耐吉商店。為回應美國對中加徵關稅，北京政府已準備好制裁在中國營運的18家美國企業，限制其進出口業務。(歐新社)

回應美國對中加徵關稅，中國政府準備好制裁在中國營運的18間美國企業，限制其進出口業務。

華爾街日報報導，川普總統與中國的第一次貿易戰開打後，北京政府早已建立一套反制機制，專門打擊美國的要害，如今北京準備全面部署。

美國9日宣布對中國再加徵84%關稅之後，中國隨即祭出對等稅率的反制措施。

除此之外，中國商務部宣布制裁六間美國企業並將其列入「不可靠企業清單」，另將12間美國企業列入「出口管制管控名單」，自北京時間10日中午生效。

白宮10日證實，對中國製商品施加的實際關稅已達到145%。

中央社報導，中國商務部「不可靠企業清單」上新增的美國企業包括：美國護盾人工智慧公司(Shield AI)、內華達山脈公司(Sierra Nevada Corporation)、賽博勒克斯公司(Cyberlux Corporation)、邊緣自治運營公司(Edge Autonomy Operations)、Group W公司(Group W)和哈德遜科技公司(Hudson Technologies)。公告指出，中國將禁止上述六家美國企業從事任何與中國有關的進出口業務，並限制其在中國境內新增投資。

除了不可靠企業清單之外，中國商務部另將美國光子公司(American Photonics)等12間美國企業列入「出口管制管控名單」。商務部公告指出，禁止向這12間美國公司出口兩用物項(包含貨物、技術和服務)，因為相關實體存在「可能危害中國國家安全和利益的行為」，進行中的相關出口活動也應立即停止。若特殊情況下需要出口，業者應向商務部提出申請。

華爾街日報分析，美中正走向一場全面的經濟戰。川普向來將關稅當作貿易武器，但中國的戰略遠不僅只徵收關稅，而是仰仗中國市場對美國企業的誘惑，並痛擊那些依賴全球第二大經濟體(中國)的美國公司。

商務部 關稅 華爾街

上一則

英媒：中共軍委副主席何衛東涉貪「最近幾周」已被免職

下一則

習近平下周出訪東南亞5天 涵蓋越南、馬來西亞、柬埔寨

延伸閱讀

德州邊界用水爭執 川普威脅要對墨西哥再加關稅

德州邊界用水爭執 川普威脅要對墨西哥再加關稅
中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的
「向前一小步」吳彥祖用「公廁標語」酸川普關稅

「向前一小步」吳彥祖用「公廁標語」酸川普關稅
川普認了關稅過渡期「有困難」傳私下坦承或致經濟衰退

川普認了關稅過渡期「有困難」傳私下坦承或致經濟衰退

熱門新聞

美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
特首梁振英的二女兒梁齊昕。（取材自臉書）

香港前特首梁振英女兒梁齊昕33歲猝逝 曾扮鬼街頭鬧事

2025-04-08 20:14
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
劉嘉玲、梁朝偉膝下無子 上億家產繼承人是29歲的他

劉嘉玲、梁朝偉膝下無子 上億家產繼承人是29歲的他
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家6口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家6口罹難