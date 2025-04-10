英媒：中共軍委副主席何衛東涉貪「最近幾周」已被免職

中共軍委副主席何衛東，在缺席重要活動場合後，據傳已被免職。（取材自中國國防部官網）

中共 政治局委員兼軍委副主席何衛東，近日接連缺席活動，而英媒指出他以被免職，消息人士透露與涉嫌貪腐有關。

金融時報援引五位消息人士透露說，何衛東已在「最近幾周」遭免職。

報導指，何衛東被免職的時間，距離中共高層以「嚴重違紀」為由，暫停中央軍委委員苗華的職務只有6個月的時間。「嚴重違紀」在中共軍 方通常跟腐敗問題有關。但何衛東的位階更高，因此他的免職影響比苗華遭暫停職務更為重大。據三位知情人士透露，何衛東的下台確實跟腐敗有關。

包括現任和前任美國官員的五名知情人士表示，何衛東已被清洗。第六位人士則只是確認何衛東不再擔任該職位。其中一人稱，何衛東自被拘留以來一直在接受當局的審訊。

亞洲協會政策研究所中國精英政治專家尼爾·托馬斯（Neil Thomas）表示，何衛東將是自1967年賀龍以來，首位被清洗的中央軍委副主席。

此前於4月8日至9日，中共在北京舉行「中央周邊工作會議」，何衛東是唯一缺席的政治局委員，央視新聞連播畫面，也顯示中共政治局委員座次已經因為何衛東缺席而更改。

這並非何衛東首次單獨缺席所有其餘政治局委員都參加的會議，據央視新聞畫面顯示，去年12月12日中央經濟工作會議，也是如此，但隨後何衛東接連出席多場活動，直到不久前的義務植樹活動、這次的中央周邊工作會議又缺席。

何衛東最後一次公開露面是3月11日下午出席中國第十四屆全國人民代表大會第三次會議閉幕式。

今年3月底，華盛頓時報援引未具名美國防官員報導稱，美國情報機構認為何衛東是共軍高層政治清洗的最新受害者。隨後在中國國防部 例行記者會上，發言人吳謙回應有關何衛東落馬消息提問時，表示「沒有這方面的消息，不了解這方面的情形」。