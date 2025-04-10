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孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

川普關稅數學少算一項美國重要出口：服務業

川普關稅大刀狂砍 中國有意結成抗美陣線　

編譯江昱蓁／即時報導
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中國國務院總理李強(遠排左一)9日主持一個與經濟專家及企業家的座談會。(新華社)
中國國務院總理李強(遠排左一)9日主持一個與經濟專家及企業家的座談會。(新華社)

據美聯社10日報導，隨著美國加重關稅力道，中國卻選擇向其他國家送暖，似乎有意形成統一戰線，逼迫華府收手。但由於許多國家不願意和美國總統貿易戰的目標（指北京）結盟，讓北京連日的努力僅取得部分成功。

川普此舉目的在於將原本針對全球的大規模貿易戰，轉化為美中之間的正面對決。中國外交部發言人林劍10日在例行記者會上說：「得道者多助，失道者寡助，美國無法贏得民心，終將失敗」。

目前，北京正聚焦於尋求歐洲的支持，國務院總理李強與歐盟執委會主席（Ursula von der Leyen）通話「向外界釋出積極訊號」。新華社報導表示，「中國願與歐盟一起，落實中歐領導人的共識：加強溝通交流，深化雙邊在貿易、投資及產業方面的合作」。

中國商務部長王文濤也與東南亞國家協會（ASEAN）進行會談，而李強也與多位企業領袖會面。新華社引述李強說法，中國已「做出充分評估，準備面對各種不確定性，並依據形勢發布新政策」。

不過，雖然許多國家對美國不滿情緒升溫，卻不是所有國家都願意與中國站在同一陣線，特別是在歷史上曾與北京有爭議的國家。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）向記者表示，「我們代表自己發聲，澳洲的立場是一貫支持自由公平的貿易。我們與所有國家接觸，但堅守澳洲國家利益與立場」。

澳洲在2020年呼籲對新冠肺炎疫情展開獨立調查，中國對其實施一系列官方與非官方的貿易限制。

印度也拒絕北京的合作邀請。

至於東南亞國家如越南、柬埔寨則處境艱難，過去因中國生產成本上升而遷廠至這些國家的企業，如今遭到美國新關稅的重擊；由於這些國家高度依賴對美出口，利潤又微薄，能轉移的市場不多。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

澳洲 李強 東南亞

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