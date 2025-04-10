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中國駐外使節會議 王毅喊敢於鬥爭、堅決護主權

特派記者陳政錄／北京即時報導
中國外長王毅要求中國駐外使節，要敢於善於鬥爭，堅決維護中國主權、安全和發展利益。路透
中國外長王毅要求中國駐外使節，要敢於善於鬥爭，堅決維護中國主權、安全和發展利益。路透

美中關稅戰開打之際，中國外交部10日在北京召開駐外使節工作會議。中國外長王毅表示，要敢於善於鬥爭，堅決維護中國中國主權、安全和發展利益。

據新華社，王毅以中國中央政治局委員、外交部部長王毅出席駐外使節工作會議並講話，要求外交戰線深入學習領會「習近平外交思想」，站在民族復興戰略全局和世界百年變局的戰略高度，更加緊密團結在以習近平為核心的中國中央周圍。

還有，要把思想、認識和行動統一到中國中央關於對外工作的重大判斷和決策部署上來，堅定捍衛「兩個確立」，堅決做到「兩個維護」，確保中國特色大國外交始終沿著中國總書記習近平指引的方向闊步前行。

王毅還說，要敢於善於鬥爭，堅決維護中國主權、安全和發展利益。要銳意開拓進取，不斷開創中國特色大國外交新局面。要高舉構建人類命運共同體旗幟，全面推進落實三大全球倡議。

另據中方發布，中國外交部黨委書記齊玉就持續加強中國外交戰線黨（中共）的建設和隊伍建設提出明確要求。

就中美貿易問題，王毅曾在日前出訪俄羅斯時表示，美方如果一味施壓，甚至繼續搞各種訛詐，中方必將堅決反制。

10日下午，面對美國對中國課徵關稅加碼至125%，中國外交部發言人林劍也在例行記者會上回應說，關稅戰、貿易戰沒有贏家。中方不願打，但也不怕打。「我們絕不會坐視中國人民的正當權益被剝奪，絕不會坐視國際經貿規則和多邊貿易體制被破壞。」

林劍說，如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。他抨擊，美國的倒行逆施不得人心，終將以失敗告終。美方將自身利益凌駕於國際社會公利，以犧牲全世界各國的正當利益服務美國的霸權利益，必然遭到國際社會更強烈的反對。

至於中美是否就關稅進行談判，林劍稱，「美方仍在對中國濫施關稅，對這種霸道、霸凌的行徑，中方堅決反對、絕不接受」。美方如果真的想談，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。

關稅 王毅 習近平

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