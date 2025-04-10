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關稅戰正酣 中國熱賣「參戰紀念杯」疑遭官方下架

中央社台北10日電
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中國商家近日推出印有「對等關稅戰參戰紀念」字樣的白色搪瓷杯，作為文創商品出售。(圖／擷自淘寶)
中國商家近日推出印有「對等關稅戰參戰紀念」字樣的白色搪瓷杯，作為文創商品出售。(圖／擷自淘寶)

美中關稅戰愈演愈烈，腦筋動得快的中國商家，近日紛紛推出印有「對等關稅戰參戰紀念」字樣的白色搪瓷杯，作為文創商品出售，一度在各大網路平台熱賣。但在今天下午，這些「參戰紀念杯」 疑因官方介入突然都被下架禁售，引發揣測。

白色搪瓷杯是中國早年常見的日用品，也是一些機關團體經常贈送的紀念品。近年來，一些業者轉而在杯體印上創意圖案及文字，使這類白色搪瓷杯成為中國市場上頗受歡迎的文創商品。

綜合港媒及中國網路訊息，美國總統川普（Donald Trump）近日對中國連番發動關稅攻勢，引發中國對等反制，引爆美中關稅戰。近1周來，中國電商平台拼多多、淘寶及短影音平台抖音頓時出現多款印有「對等關稅戰參戰紀念」字樣的白色搪瓷杯公開販售。

這些搪瓷杯上的文字內容大致相同，有的前面加上「中美」二字，有的後面加上「2025年4月」字樣，有的則加上美中兩國國旗拳套互擊的圖案，象徵兩國關稅戰開打。至於單價則介於人民幣10元（約1.36美元）至26元（約3.55美元）間不等。

根據中國網路訊息，由於美中關稅戰在中國成為熱門話題，這些「參戰紀念杯」反應熱烈，一些網友也啟用了多人合購的拼單模式以優惠價購買，連日來銷路頗佳。有網友認為，買到這款「紀念杯」也算是「見證歷史」及「參戰」了。

但根據報導及網友反映，北京時間今天下午2時過後，這些「參戰紀念杯」突然在上述平台都被集體下架，原因不明，部分中國網友揣測這可能是官方介入的結果。其中有網友抱怨，關稅戰都打起來了，「參戰紀念杯」有什麼好敏感的？但也有人認為，官方應該是想對此事降溫管控，並不意外。

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