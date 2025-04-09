貿戰危就業？中國教部籲青年參軍 網驚：就業形勢如此危急

中國教育部鼓勵高校應屆畢業生參軍入伍，被聯想與「就業形勢危急」有關。示意圖。（取材自知乎）

中美關稅 戰打得如火如荼，中國教育部 9日發布「鼓勵引導高校學生特別是應屆畢業生積極參軍入伍」通知引發熱議。通知稱，將通過多種方式，鼓勵引導更多青年學生特別是高校畢業生參軍入伍。對此，有網民質疑「要畢業生參軍，就業形勢已經如此危急了？」，也有網民認為這是官方趁中美關稅戰激發愛國心時刻意徵兵，既能充實兵力又能緩解就業壓力，一舉兩得。

據澎湃新聞報導，教育部昨發布新聞稿指出，日前印發通知，部署各地各高校深入貫徹落實中共總書記、國家主席習近平強軍思想和黨中央、國務院、中央軍委關於新時代徵兵工作決策部署，加大徵兵宣傳進校園工作力度，進一步激發高校學生參軍報國熱情，鼓勵引導高校學生特別是應屆畢業生積極參軍入伍。

通知強調，高校學生是建設世界一流軍隊的重要人才資源。要把做好高校學生徵兵宣傳，作為服務國防和軍隊現代化建設的基礎工程，落實立德樹人根本任務的重要途徑，拓寬青年學生成長成才通道的有效舉措，引導青年學子自覺把個人理想融入強國強軍偉業。全面把握宣傳工作重點，突出政策激勵宣傳，講好軍旅成才故事，弘揚愛國主義精神。

創新拓展宣傳工作載體，構建全媒體傳播矩陣，打造立體化宣傳場景，廣泛開展「徵兵宣傳進校園」活動，充分用好全國徵兵網、高校官網、微信公眾號、短視頻平台等新媒體，營造濃厚宣傳氛圍。加強分類指導，針對不同學歷層次和年級學生特點開展差異化宣傳。注重宣傳實效，暢通入伍「綠色通道」，鼓勵引導更多青年學生特別是高校畢業生參軍入伍，8月底前完成應屆畢業生預定兵工作。

這則通知消息曝光即引發網民熱烈討論，不少網民認為這是政府為解決青年和高校畢業生就業問題所祭出的招式，「就是在解決就業」、「年輕人太多，就業崗位太少了」、「據說就業壓力已經到了極值」、「就業形勢已經危急到了這個程度了嗎？」

有網民覺得，「退伍有錢啊」、「回來以後可以調劑專業，考研加分，學費全免，可以專升本，不必在社會上混兩年強多了」、「畢業生參軍可以提高軍隊素質，發展現代化軍隊需要畢業生的現代知識，軍隊強大國家才會更安寧，也可減輕就業壓力，確實是一舉多得的好措施」。

不過也有網民認為，「錢不夠建設一個和諧家庭幸福生活的。個人殘疾痛苦一輩子，而無緣無故殺一個陌生人人，內心歉疚一輩子。所以，慈不當兵」、「那還上學幹啥」。