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李強：外部衝擊中國經濟有壓力 視需要推新增量政策

中央社北京9日電
中國國務院總理李強。（美聯社）
中國國務院總理李強。（美聯社）

新華社報導，中國國務院總理李強今天下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。李強表示，外部衝擊對中國經濟平穩運行造成一定壓力，將根據形勢需要及時推出新增量政策，並把擴大內需作為長期戰略。

據新華社、界面新聞等中國媒體今晚報導，李強9日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。

李強表示，今年形勢較為特殊，在「以中共總書記習近平為核心」的中共中央堅強領導下，沉著冷靜應對各種風險挑戰，第一季經濟運行延續回升向好態勢。同時，外部衝擊對中國經濟平穩運行造成一定壓力，已經對此做好了應對各種不確定因素的準備。

他強調，面對國內外形勢的新變化，做好第2季和下一步經濟工作尤為重要，各項工作要持續加力。要實施好更加積極有為的宏觀政策，推動既定政策盡快落地見效，並根據形勢需要及時推出新的增量政策，應對外部環境的不確定性。

李強指出，要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略，加大力度穩就業促增收，在抓好消費品以舊換新的同時加快釋放服務消費潛力，推動科技創新和產業創新融合發展；要充分激發各類經營主體活力，深入落實支持性政策，著力規範涉企執法，進一步解決帳款拖欠、融資難融資貴等問題，幫助企業解決發展中的困難，努力為企業提供更好的發展環境和政策服務。

他提到，希望廣大企業家積極應變局促發展，做強做優做大企業，為國家發展大局多作貢獻。希望專家學者發揮專業優勢，圍繞經濟運行中的新情況新問題多提前瞻性、建設性意見。

根據報導，與會專家和企業家們表示，雖然外部環境變化帶來不少困難，但中國經濟「優勢多、韌性強、潛能大，發展前景長期看好」。這些與會者還就應對外部衝擊、推動經濟持續向好提出意見建議。

報導提到，中國社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌、中泰國際首席經濟學家李迅雷、京東集團首席經濟學家沈建光等人在這場座談會上先後發言。

李強 中共 國務院

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