李強：外部衝擊中國經濟有壓力 視需要推新增量政策

中國國務院總理李強。（美聯社）

新華社報導，中國國務院 總理李強 今天下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。李強表示，外部衝擊對中國經濟平穩運行造成一定壓力，將根據形勢需要及時推出新增量政策，並把擴大內需作為長期戰略。

據新華社、界面新聞等中國媒體今晚報導，李強9日下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。

李強表示，今年形勢較為特殊，在「以中共 總書記習近平為核心」的中共中央堅強領導下，沉著冷靜應對各種風險挑戰，第一季經濟運行延續回升向好態勢。同時，外部衝擊對中國經濟平穩運行造成一定壓力，已經對此做好了應對各種不確定因素的準備。

他強調，面對國內外形勢的新變化，做好第2季和下一步經濟工作尤為重要，各項工作要持續加力。要實施好更加積極有為的宏觀政策，推動既定政策盡快落地見效，並根據形勢需要及時推出新的增量政策，應對外部環境的不確定性。

李強指出，要做大做強國內大循環，把擴大內需作為長期戰略，加大力度穩就業促增收，在抓好消費品以舊換新的同時加快釋放服務消費潛力，推動科技創新和產業創新融合發展；要充分激發各類經營主體活力，深入落實支持性政策，著力規範涉企執法，進一步解決帳款拖欠、融資難融資貴等問題，幫助企業解決發展中的困難，努力為企業提供更好的發展環境和政策服務。

他提到，希望廣大企業家積極應變局促發展，做強做優做大企業，為國家發展大局多作貢獻。希望專家學者發揮專業優勢，圍繞經濟運行中的新情況新問題多提前瞻性、建設性意見。

根據報導，與會專家和企業家們表示，雖然外部環境變化帶來不少困難，但中國經濟「優勢多、韌性強、潛能大，發展前景長期看好」。這些與會者還就應對外部衝擊、推動經濟持續向好提出意見建議。

報導提到，中國社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌、中泰國際首席經濟學家李迅雷、京東集團首席經濟學家沈建光等人在這場座談會上先後發言。