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川普暫停徵收關稅90天…但中國提高至125%

川普對等關稅生效 分析師點名5國可能最快達成協議

104%關稅 路透：中國高層將開會研商經濟提振措施

中央社台北9日電
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在美中貿易戰升級，美國今年來對中國商品加徵104%關稅中午正式生效下，中國最高領導層計劃最快今天召開會議，研商提振經濟和穩定資本市場的措施。(美聯社)
在美中貿易戰升級，美國今年來對中國商品加徵104%關稅中午正式生效下，中國最高領導層計劃最快今天召開會議，研商提振經濟和穩定資本市場的措施。(美聯社)

路透引述知情人士透露，在美中貿易戰升級，美國今年來對中國商品加徵104%關稅中午正式生效下，中國最高領導層計劃最快今天召開會議，研商提振經濟和穩定資本市場的措施。

根據報導，這場計劃召開的高層會議，是美國總統川普（Donald Trump）2日對中國實施對等關稅以來，已知首次召開的會議。1名知情人士表示，這項會議討論的一些刺激經濟措施，可能會在未來幾周內實施。

2名知情人士透露，這場會議的出席者將包括中國人民銀行、財政部、國家金監總局、證監會等政府財金部門的高層官員。屆時，中國官媒將報導會議的部分議程，因為中國官方的目標是穩定經濟和市場，並恢復投資人信心。

至於會議內容，上述2名人士表示，預料決策者將討論刺激中國國內消費和支持資本市場的措施。其中1人並提到，會議還可能涉及提高出口退稅對國內企業吸引力等措施。

根據報導，上述各個中國政府財金部門及中國國新辦，均未對這項消息作出回應。

儘管會議可能推出刺激消費措施，報導指出，經濟學家認為，貨幣和財政刺激措施不太可能完全保護中國經濟免除關稅衝擊。至於最有幫助的措施是努力支持家庭消費，中國家庭的消費支出比例，較全球平均值低20個百分點。

報導指出，除了消費者補貼計劃外，中國官方迄今仍未宣布任何有意義的措施。經濟學家因此預測，將推出的計劃成效有限。

經濟學家警告，中國因關稅戰所受到的貿易衝擊，可能使其今年的經濟成長率下降1到2個百分點，且加劇工業產能過剩，使國內就業面臨風險，並進一步加劇通貨緊縮。加上中國經濟正受到房市衰退及地方政府高額債務的困擾，將導致中國企業和消費者的信心都受到打擊。

儘管中國揚言要對美國加徵關稅奉陪到底，並指美國此舉是訛詐行為，但分析人士表示，川普對中國及任何組裝或轉運中國商品的國家徵收關稅，已讓北京感到走投無路。

關稅 川普 退稅

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