「經貿關係惡化」中國提示赴美旅遊風險、發留學預警

中國留學生在美國的校園中，占留學生總數很大比例。圖為北京的學生在美國大使館外排隊申請簽證。（美聯社）

面對美中貿易戰開打，雙方不斷加碼反制措施，中國文旅部晚間突發公告，稱由於「中美經貿關係惡化以及美國內安全形勢」，提示中國遊客充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往。

據中國官媒央視新聞，中國文旅部對赴美中國遊客發布風險提示。

中國文旅部表示，近期，由於「中美經貿關係惡化以及美國內安全形勢」，文化和旅遊部提示中國遊客「充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往。

在此之前，面對美國將對陸加徵的「對等關稅 」提高至84%，中國今天重演四日時的劇本，對美反制措施連發，在中國國務院 新聞辦公室發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書後，晚間，中國國務院關稅稅則委員會辦公室公告，將對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率，從34%提高至84%。

接著，中國商務部表示，中方在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施，和再次啟用「不可靠實體清單」，對6家涉台軍售企業實施制裁，以及將12家美國實體列入出口管制管控名單。

繼文旅部後，中國官媒央視新聞深夜報導，中國教育部 發布2025年第1號留學預警，提醒留學人員，近期選擇赴美學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

據中國教育部，近日，美國俄亥俄州通過有關高等教育法案，其中包含涉華消極條款，對中美高校教育交流合作施加限制。

因此，中國教育部表示，提醒廣大留學人員，近期選擇赴美有關州學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

上述留學預警發布，正值美中貿易戰開打，雙方不斷加碼反制措施之際。