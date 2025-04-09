我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普暫停徵收關稅90天…但中國提高至125%

川普對等關稅生效 分析師點名5國可能最快達成協議

「經貿關係惡化」中國提示赴美旅遊風險、發留學預警

記者陳政錄／北京即時報導
中國留學生在美國的校園中，占留學生總數很大比例。圖為北京的學生在美國大使館外排隊申請簽證。（美聯社）
中國留學生在美國的校園中，占留學生總數很大比例。圖為北京的學生在美國大使館外排隊申請簽證。（美聯社）

面對美中貿易戰開打，雙方不斷加碼反制措施，中國文旅部晚間突發公告，稱由於「中美經貿關係惡化以及美國內安全形勢」，提示中國遊客充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往。

據中國官媒央視新聞，中國文旅部對赴美中國遊客發布風險提示。

中國文旅部表示，近期，由於「中美經貿關係惡化以及美國內安全形勢」，文化和旅遊部提示中國遊客「充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往。

在此之前，面對美國將對陸加徵的「對等關稅」提高至84%，中國今天重演四日時的劇本，對美反制措施連發，在中國國務院新聞辦公室發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書後，晚間，中國國務院關稅稅則委員會辦公室公告，將對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率，從34%提高至84%。

接著，中國商務部表示，中方在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施，和再次啟用「不可靠實體清單」，對6家涉台軍售企業實施制裁，以及將12家美國實體列入出口管制管控名單。

繼文旅部後，中國官媒央視新聞深夜報導，中國教育部發布2025年第1號留學預警，提醒留學人員，近期選擇赴美學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

據中國教育部，近日，美國俄亥俄州通過有關高等教育法案，其中包含涉華消極條款，對中美高校教育交流合作施加限制。

因此，中國教育部表示，提醒廣大留學人員，近期選擇赴美有關州學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

上述留學預警發布，正值美中貿易戰開打，雙方不斷加碼反制措施之際。

關稅 教育部 國務院

上一則

烏克蘭俘獲2名中國籍 北京否認許多公民助俄參戰

下一則

104%關稅 路透：中國高層將開會研商經濟提振措施

延伸閱讀

中國歐盟相繼回敬川普關稅 美股早盤搭雲霄飛車

中國歐盟相繼回敬川普關稅 美股早盤搭雲霄飛車
越南副總理將會美財長 盼達協議降關稅

越南副總理將會美財長 盼達協議降關稅
歐盟反制逾200億關稅 將針對具有政治敏感性的各州

歐盟反制逾200億關稅 將針對具有政治敏感性的各州
蘋果閃避對等關稅 3天內從印度空運5架商品飛美

蘋果閃避對等關稅 3天內從印度空運5架商品飛美

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點