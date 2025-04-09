我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's春季限定法式甜點 粉絲給10分好評

歐盟反制逾200億關稅 將針對具有政治敏感性的各州

烏克蘭俘獲2名中國籍 北京否認許多公民助俄參戰

中央社台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部發言人林劍。歐新社
中國外交部發言人林劍。歐新社

針對烏克蘭總統澤倫斯基8日表示，烏軍俘虜2名加入俄軍作戰的中國公民，並指烏方情報顯示有更多中國公民加入俄軍，中國外交部發言人林劍今天說，中方正向烏方核實有關情況，至於有許多中國公民協助俄羅斯參戰的說法「毫無根據」。

中國外交部下午舉行例行記者會。英國廣播公司（BBC）中文網報導，林劍在回答外媒詢問時，作上述表示。

林劍除作上述回應外，並指中國政府「始終要求公民遠離武裝衝突區域」，避免以任何形式，捲入武裝衝突，尤其應「避免參加任何一方的軍事行動」。

他並聲稱，中國在「烏克蘭危機」問題上的立場是清晰、明確，得到「國際社會的廣泛認可」，敦促烏方正確看待中方為政治解決「烏克蘭危機」問題所做的努力，以及發揮的「建設性作用」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8日在社群媒體X上表示，烏軍在烏東頓內次克州（Donetsk Oblast）戰場俘虜了2名中國公民，他們是「俄軍的作戰成員」。他並指示烏克蘭外交部立即與北京當局聯繫，釐清中國打算如何回應此事。

澤倫斯基並提到，烏方掌握的情報顯示，還有更多中國公民在占領者俄羅斯的部隊裡，且「遠不止兩人」。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

開在醫院旁的江蘇小吃店 竟為胎盤加工 收費標準曝光

延伸閱讀

烏克蘭首度俘虜「中國公民」：北京涉入烏俄戰爭的線索與疑點？

烏克蘭首度俘虜「中國公民」：北京涉入烏俄戰爭的線索與疑點？
不只北韓參戰？烏軍俘虜2中國公民 美：令人不安

不只北韓參戰？烏軍俘虜2中國公民 美：令人不安
烏證實攻俄貝爾哥羅德 澤倫斯基：戰爭必須回到原點

烏證實攻俄貝爾哥羅德 澤倫斯基：戰爭必須回到原點
烏軍稱俘虜兩名中國公民 美國務院：令人不安

烏軍稱俘虜兩名中國公民 美國務院：令人不安

熱門新聞

王楚欽被北大擬錄取。(新華社)

王楚欽考研上岸 總成績第一 北大：奧運冠軍不用統考

2025-04-03 02:23
美國副總統范斯一句「中國鄉巴佬」，引發中國網友憤怒。(路透)

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

2025-04-07 21:10
楊奇娜。（抖音視頻截圖）

福建38歲「洋媳婦」網紅猝逝 前一天還下田 曾是地方形象大使

2025-04-06 21:00
(觀察者網／截圖自經濟學人)

經濟學人：川普開倒車 「讓中國再次偉大」

2025-04-04 20:56
中國為因應美國施加對等關稅措施，已發布多項反制措施。（美聯社）

中國為何能火速反制川普關稅？ 官媒發文：釋放3訊息

2025-04-05 21:10
前NBA球星馬布里（右）與汪妤凌已在美國結婚。（取材自微博）

前NBA球星馬布里娶「好聲音」歌手 樂喊：我是中國女婿

2025-04-08 02:19

超人氣

更多 >
「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點